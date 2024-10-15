Rusya’nın Norveç’teki büyükelçiliği ülkedeki konsolosluk personeli sayısını 2’ye düşüreceğini açıkladı.

Rusya, Norveç’teki diplomatik temsilci sayısını azaltıyor. Rusya’nın Oslo Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Norveç makamlarının talebi üzerine ülkedeki konsolosluk personeli sayısının 17 Ekim’e kadar 2’ye düşürüleceği belirtildi.

Norveç Dışişleri Bakanlığı’nın konuya ilişkin açıklamasında, bu kararın diplomatların sınır dışı edilmesiyle ilgili olmadığı ifade edilerek, her iki ülkede de diplomatik bir varlık sağlamak için Rusya ile diyalog kurulduğu kaydedildi.

Norveç yönetimi, Nisan 2023’te Rusya’nın Oslo Büyükelçiliği’ndeki 15 personeli artan istihbarat tehdidi nedeniyle istenmeyen kişi ilan etmişti. Rusya ise Norveç’in kararını "son derece düşmanca bir adım" olarak nitelendirmişti.