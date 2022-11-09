Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moldova’nın Moskova Büyükelçiliği’nde görev yapan bir diplomatın sınır dışı edildiğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moldova’nın Moskova Büyükelçiliği’nde görev yapan bir diplomatın sınır dışı edildiğini açıkladı.

Rusya, Moldovalı diplomatı istenmeyen kişi ilan etti. Moldova’nın Moskova Büyükelçisi Lilian Darius, Rusya Dışişleri Bakanlığına çağırılarak, Moldova Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatın sınır dışı edildiğine yönelik karar tebliğ edildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Moldova’nın 1 Kasım’da bir Rus büyükelçilik çalışanı sınır dışı etme kararına karşı söz konusu kararın alındığı belirtilerek, "Lilian Darius, Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı ve kendisine bakanlıktan Moldovalı bir çalışanın istenmeyen kişi olduğunu bildiren bir not sunuldu. Bu önlem 1 Kasım’da, Moldova’daki Rusya Büyükelçiliğinin bir çalışanının istenmeyen kişi ilan edilmesi kararına bir yanıttır" ifadesi kullanıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moldova’nın, Rus Kişinev’deki Rusya Büyükelçiliğindeki bir çalışanını istenmeyen kişi ilan edilme kararını eleştirerek, Kişinev yönetiminin bu karar ile ikili işbirliğini sonlandırma çabasının bir sonucu olduğunu öne sürmüştü.