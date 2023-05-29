2009 yılında başlayan ve Rusya ve İslam İş Birliği Teşkilatı arasında ticari, ekonomik, bilimsel, teknik, sosyal ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi için etkili bir platform haline gelen foruma bu yıl 80 ülke katıldı. Forum kapsamında 130 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı.

Forumun iş programında aktif rol alan Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü ve Bölge Başkan Yardımcısı Alexander Voronkov, iklim değişikliği ve Rusya ile Mısır arasındaki iş birliğinin ele alındığı yuvarlak masa toplantılarına katıldı.

“İklim Sürdürülebilirliği: Rusya ve İslam İş birliği Teşkilatı Diyaloğu” başlıklı yuvarlak masa toplantısında konuşma yapan Alexander Voronkov, enerji piyasasında ortaya çıkan dalgalanma eğiliminde, yatırım ve insanların refah düzeyi riskinin yüksek olduğunu vurguladı. Voronkov, bu nedenle, düşük karbonlu çözümlere dayalı enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesinin her ülke için son derece önemli olduğuna dikkati çekti. Ekonomik, endüstriyel, sosyal ve hatta siyasi sektörlerde sürdürülebilir kalkınmanın, iklim açısından nötr, 7/24 kullanılabilir ve öngörülebilir düşük karbonlu kaynakların dengeli bir şekilde bir araya getirilmesine bağlı olduğunu belirten Voronkov, “Nükleer enerjinin benzersizliği elbette ekolojik olması, enerji üretmesi ve ekonomik faydalarından kaynaklanmaktadır. Nükleer güç santralleri hava koşullarından bağımsız olarak öngörülebilir fiyatlarla güvenilir baz yük elektriği üretmekte ve enerji sektörüne istikrar getirmektedir” dedi. Voronkov, nükleer enerjinin küresel düşük karbonlu elektrik üretimine %25'in üzerinde katkı sağladığını ve dünyanın en büyük ikinci düşük karbonlu enerji kaynağı olduğunu da sözlerine ekledi.

Rosatom’un Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü ve Bölge Başkan Yardımcısı Alexander Voronkov, Mersin’de inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) ilişkin olarak ise şunları söyledi: “Türkiye'de VVER-1200 tipi reaktörlerle donatılmış dört güç ünitesine sahip Akkuyu NGS, tek başına ülkenin elektrik ihtiyacının yaklaşık %10'unu karşılayacak ve atmosfere salınan karbondioksit miktarını yılda yaklaşık 18 milyon ton azaltacaktır. Bu da neredeyse yılda 10 milyon otomobilin atmosfere saldığı emisyona eşdeğerdir. Nükleer santraller enerjiye yönelik faydalarının yanı sıra bölgelerin ekonomik ve sosyal altyapısı için de önemli bir itici güçtür. Örneğin, santraldeki bir işyeri, ilgili endüstrilerde ve altyapıda on yeni işin yaratılması için gerekli koşulları sağlamakta, bölgenin kalkınmasını hızlandırmakta ve ülkenin Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla’sının yanı sıra teknoloji, eğitim ve bilimin gelişmesine önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır.”

Dünya esnekliğe ihtiyaç duydukça, küçük modüler nükleer reaktörler geliştirilerek nükleer enerjinin daha erişilebilir hale getirildiğine dikkati çeken Voronkov, “En yeni su basınçlı RITM-200 güç ünitemizi küçük NGS'lerin amiral gemisi olarak kullanıyoruz. Bu reaktörler, Rus nükleer buzkıran filosunun onlarca yıldır Kuzey Kutup koşullarıyla test edilen 50 yılı aşkın deneyiminden faydalanmaktadır. Böylesine modern ve referans bir teknolojiye sadece Rusya sahiptir. Büyük Rus bilim adamı Lomonosov'un adını taşıyan (Akademik Lomonosov) tek yüzer nükleer güç santralini 2020 yılında devreye alarak, deniz ve kara yoluyla ulaşılamayan, elektrik şebekelerinden uzak bölgelerde yüzer güç ünitelerinin kullanılmasının benzersiz olanaklarını ortaya koyduk. Rosatom ayrıca Rusya'nın kuzeyindeki bir maden tesisinin çalışmasını desteklemek için modernize edilmiş dört yüzer güç ünitesi de tedarik edecek. RITM-200 tipi güç ünitelerinin her biri en az 106 MW kurulu güce sahip olacak. Karaya gelince; Yakutistan'da RITM-200 reaktörlerine dayalı bir kara projesini uygulamaya başladık” diye konuştu.

Voronkov, ülkelerin dört düşük karbonlu enerji kaynağına (rüzgâr, su, güneş ve atom) dayalı dirençli bir enerji karışımı oluşturabilmesi için “yeşil dörtlü” olarak adlandırılan kavramın incelenmesi gerektiğini de belirtti.

Nükleer enerjinin, hava koşullarından bağımsız olarak güvenilir bir temel yük elektrik kaynağı sağladığının altını çizen Voronkov, “Böylelikle tek bir elektrik kaynağı seçmeye gerek yok. Ancak önemli olan her ülkenin ihtiyaçları için en uygun kombinasyonu bulmaktır” dedi.

İklim değişikliği, ülkelerin kalkınmasını birçok yönden etkileyen küresel bir sorun. Bu nedenle, iklim değişikliğinin azaltılmasına yönelik etkili politikaların benimsenmesi ve projelerin uygulanması büyük önem taşıyor. Net sıfır hedefine ulaşma sorununu çözmek için belediyeleri, şehirleri, özel şirketleri ve yerel toplulukları içeren ülkeler arası diyalogun, deneyim alışverişine ve küresel iklim sürdürülebilirliğine katkıda bulunacağı belirtiliyor. Ülkelerin bu konudaki farklı yaklaşımları, iklim dostu projeler için en iyi yatırım çözümleri, en iyi teknolojiler ve uygulamalar, olası engeller ve diğer konular Rosatom'un konuşmacı olarak katıldığı "İklim Sürdürülebilirliği: Rusya ve İslam İş Birliği Teşkilatı Diyaloğu" başlıklı yuvarlak masa toplantısında ele alındı.