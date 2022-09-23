Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ülkede kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından ülkeyi terk ederek Gürcistan’a geçmeye çalışan Ruslar, sınır kapısında 6 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ülkede kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından ülkeyi terk ederek Gürcistan’a geçmeye çalışan Ruslar, sınır kapısında 6 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 21 Eylül’de ülkede kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından yaşanan panik sürüyor. Askere çağrılma endişesiyle Rusya’yı terk edenler Türkiye, Ermenistan ve komşu ülkelere geçiyor. Binlerce Rusya vatandaşı karayoluyla Gürcistan’a akın etti. Rusya-Gürcistan sınırındaki "Yukarı Lars" Sınır Kapısında 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Bazı Rus vatandaşları uzun kuyruk ve trafik nedeniyle geceyi arabalarında geçirmek zorunda kalırken, sınır kontrolleri sıkılaştırıldı. Bazı Rusların gece scooter ve bisikletlerle sınırı geçtiği belirtilse de bunun kısa süre sonra yasaklandığı öğrenildi.

Muhalefet ve STK’lardan hükümete çağrı ve tepki gelmişti

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırının ardından Temmuz ayında 156 bin, Ağustos’ta ise 260 bin kişinin Gürcistan’a gelmesine muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşları tepki göstererek hükümete "Ruslar için vize uygulansın" çağrısında bulunmuştu. Hükümet yetkilileri ise talebi reddetmişti.