Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Mikhail Ulyanov, Batı’nın Ukrayna savaşında kullanılmak üzere İran’ın insansız hava araçlarını Rusya’ya gönderdiği iddiasıyla ilgili, "Dron iddiası, Batı’nın Viyana görüşmelerini durdurmak için uydurduğu beceriksizce bir bahanesi" dedi.

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Mikhail Ulyanov, Batı’nın Ukrayna savaşında kullanılmak üzere İran’ın insansız hava araçlarını Rusya’ya gönderdiği iddiasıyla ilgili, "Dron iddiası, Batı’nın Viyana görüşmelerini durdurmak için uydurduğu beceriksizce bir bahanesi" dedi.

Rusya’nın BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Mikhail Ulyanov, Rusya’nın İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) arasında yakında Tahran’da yapılması planlanan müzakereleri desteklediğini bildirdi. Ulyanov sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki günlerde Tahran’da yapılması planlanan IAEA ve İran müzakerelerini memnuniyetle karşılıyoruz. İstişareler sırasında hiç kimse büyük bir gelişme beklememeli. İddia edilen insansız hava aracı tedariki Viyana görüşmelerini durdurmak için Batı’nın uydurduğu beceriksiz bir bahane" dedi.

Nükleer anlaşmaya dönüş müzakereleri

BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ve Almanya ile İran arasında 2015 yılında "Kapsamlı Ortak Eylem Planı” adı verilen ve İran nükleer faaliyetlerinin denetlenmesini içeren anlaşma imzalanmıştı. Eski ABD Başkanı Donald Trump 2018 yılında tek taraflı olarak anlaşmadan çekilmiş, İran yönetimi de nükleer faaliyetlerini anlaşma öncesine döndürmüştü. Bunun üzerine ABD yönetimi, İran’ı ağır ekonomik yaptırımlarla hedef almıştı. Nükleer anlaşmaya dönüş için Avusturya’nın başkenti Viyana’da Nisan 2021’de İran, Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya arasında müzakerelere başlanmıştı. ABD Başkanı Joe Biden’ın Kasım 2021’de göreve başlamasıyla ABD’nin de anlaşmaya dönmesi için görüşmeler yürütülüyordu, ancak müzakereler geçtiğimiz mart ayında farklı nedenlerle durdurulmuştu.

AB ile İran arasında JCPOA’nın yeniden canlandırılması hakkındaki görüşmeler, geçtiğimiz ağustos ayından bu yana ABD heyeti doğrudan katılmasa da Avusturya’nın başkenti Viyana’da devam ediyor.