Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "dost olmayan" statüdeki ülkeler ile ilgili yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde diplomatik varlığımız asgariye indirildi. Belirli ülkelerde bir veya iki diplomatımız mevcut" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "dost olmayan" statüdeki ülkeler ile ilgili yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde diplomatik varlığımız asgariye indirildi. Belirli ülkelerde bir veya iki diplomatımız mevcut" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, özellikle Batılı ülkelerden kendilerine uygulanan yaptırımların ardından Rusya’nın aldığı önemli tedbirlerle ilgili açıklama yaptı. "Dost olmayan" statüdeki ülkelerle ilgili konuşan Zaharova, "Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde diplomatik varlığımız asgariye indirildi. Belirli ülkelerde bir veya iki diplomatımız mevcut. Rusya, bu ülkelerdeki diplomatik varlığını sürdürmeye devam ediyor. Çünkü oradaki Rus vatandaşları her gün çeşitli bilgileriyle, doğum belgeleriyle, pasaportlarıyla işlemler yapıyor. Bu, diplomatik varlığı sürdürmek için değil, yapılması gereken rutin bir iş. Onlar her gün orada çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.