Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin Moskova büyükelçileriyle bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin Moskova büyükelçileriyle bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin Moskova büyükelçileriyle geleneksel bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. Açıklamada, Lavrov’un 2022’de çok yönlü işbirliğinin temel sonuçlarını özetlediği, geleceğe yönelik kilit hedefleri belirlediği aktarılırken, “Bakan, büyükelçileri Rusya’nın birçok güncel, uluslararası ve bölgesel konulardaki tutumu hakkında bilgilendirdi” denildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, geçen hafta yaptığı açıklamada, Lavrov’un BDT devletlerinin Moskova büyükelçileriyle görüşeceğini belirtmişti. Zaharova, Lavrov’un görüşmede Rusya’nın 2022’de BDT ülkeleriyle olan etkileşimin sonuçlarını özetleyeceğini ve geleceğe yönelik önemli yönleri açıklamayı planladığını söylemişti.

Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Rusya, Tacikistan, Özbekistan ve Ukrayna’nın üyesi olduğu BDT, Sovyetlerin dağılmasının ardından 8 Aralık 1991’de kurulmuştu.