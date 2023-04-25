Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Batı, dünyada hakimiyetini sürdürmek için yeni savaş hazırlıkları yapıyor" dedi.

ABD’nin New York kentinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) bugünkü oturuma başkanlık eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, oturumun ardından basın toplantısı düzenledi. ABD, NATO, Avrupa ve Ortadoğu’daki gelişmeler başta olmak üzere birçok konuya değinen Lavrov, ABD ve müttefiklerinin tek kutuplu dünya düzenini korumayı amaçladıklarını savundu.

Lavrov, Batı tarafından dünyanın farklı noktalarında yeni savaşlar çıkabileceğine vurgu yaparak, "Dünya’da hakimiyeti sürdürmek için yeni bir savaş turu hazırlıkları yapılıyor. Çok kutuplu dünya düzeni nesnel olarak şekilleniyor. Ancak bunun ne şekilde olacağını bilmiyorum" dedi.

“Yalan söylediklerini artık herkes biliyor”

NATO’nun Rusya’yı yok etmeyi amaçladığını ancak bunu başaramadığını da savunan Lavrov, "Rusya’da ve Rusya dışındaki tarafsız gözlemciler, NATO’nun Rusya’yı yok etmek istediğini ancak Rusya’nın ayakta kaldığı yönündedir. Rusya, NATO’nun sınırlarını genişletmemesini istedi. Biz çok şey istemedik. Bunu önlemenin gerekliliğine vurgu yaptık. Bize birkaç kez bunun olmayacağına dair sözler verildi. Yalan söylediklerini artık herkes biliyor. Dahası Minsk Anlaşması ve diğer anlaşmalarda da yalanlar söylediler" dedi.

“Rus hükümeti diğer devletlerin işlerine karışmıyor”

ABD Başkanı Joe Biden’ın, 2024 yılında yapılması planlanan ABD’deki başkanlık yarışında tekrar aday olacağını duyurmasına değinen Lavrov, "Görevleri gereği neler olup bittiğini analiz etmekle yükümlü gazetecilerin aksine, Rus hükümeti diğer devletlerin işlerine karışmıyor" dedi.

Türkiye’de 27 Nisan tarihinde açılışı yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali açılış törenine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in doğrudan veya dolaylı yollarla katılım sağlaması ihtimalini de değerlendiren Lavrov, böyle bir programın ve görüşmenin önemine dikkat çekerek, "Bundan yola çıkarak başkanlar böyle bir toplantının önemi konusunda mutabık" dedi.

"Sudan’da tam bir trajedi yaşanıyor”

Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında başlayan çatışmaları “trajedi” olarak yorumlayan Lavrov, ülkede sivil ölümlerin arttığını hatırlatarak, "Sudan’da tam bir trajedi yaşanıyor. İnsanlar ölüyor ve diplomatlar için tehdit devam ediyor. Bunun farkındayız ve durumu yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sudan’daki BM’ye bağlı UNICEF örgütü çalışanlarının zor durumda olduğunu ve Rusya Büyükelçiliği’nden yardım talep ettiklerini de belirten Lavrov, Bugün UNICEF temsilcileri güvenli bir yerde olmadıklarını bildirerek, "Büyükelçiliğimizden yardım talep etti. Bu nasıl olacak bilmiyorum ama bu konuyla ilgileneceğiz" dedi.

Sudan’daki ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların sona ermesi gerektiğini belirten Lavrov, Sudan’ın Rus özel askeri şirketi Wagner’in hizmetlerini kullanma hakkına sahip olduğunu söyledi.

"Taliban hükümeti kendi sözlerini tutana kadar ve yönetimlerinde daha kapsayıcı olana kadar onları yasal olarak tanımayacağız"

Rusya’nın, Afganistan’daki Taliban yönetimini tanıyıp tanımayacağı sorusunu da yanıtlayan Lavrov, "Tabii ki ABD’nin, Afganistan’daki sorundan kaçmaması gerekiyor. Çünkü Batı, 20 yıldır Afganistan’ı ekonomik olarak güçlendirmek için hiçbir şey yapmadı" dedi.

Taliban’a karşı duruşlarını da hatırlatan Lavrov, "Taliban hükümeti kendi sözlerini tutana kadar ve yönetimlerinde daha kapsayıcı olana kadar onları yasal olarak tanımayacağız" dedi.