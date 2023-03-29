Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "ABD’nin Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (Yeni START) konusunda davranışlarını değiştirmesi gerekiyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus Devlet Ajansı TASS’a verdiği röportajda, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’na (Yeni START) ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD ile askıya aldıkları Yeni START anlaşmasıyla ilgili ABD tarafını suçlayan Lavrov, "ABD ile Yeni START’a ilişkin herhangi bir temas yok. Onlar bize nota göndererek kararımızı protesto ediyor ve bu kararı alma hakkımızın olmadığını açıklıyor. Bunların hepsi hukuk açısından önemsiz argümanlardır. Hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hem de kendi açıklamamızda (Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında) bunu çok net ifade ettik. ABD’nin anlaşmanın dayandığı temel ilkeleri baltaladığını söyledik. Bu konuda ABD ile temasları sürdürmek için onların kendi davranışlarını değiştirmeleri ve Yeni START’ta yer alan ilkeler dahil devletlerarası ilişkilerin yürütülmesi konusunda medeni ilkelere uymaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Transdinyester’de 220 bin Rus vatandaşı yaşıyor"

Ukrayna savaşının başlamasıyla Batı yanlısı Moldova hükümeti ile gerilen ilişkilerine dair de konuşan Lavrov, Moldova’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Trandinyester konusuna da değindi. Bu bölgede 220 bin Rus vatandaşının bulunduğunu ve Rus birliklerin bölgede güvenlik nedeniyle görev aldığını söyleyen Lavrov, "Transdinyester’de 220 bin Rus vatandaşı yaşıyor. Tabii ki onlardan sorumluyuz. Trandinyester’deki Kobasna köyünde mühimmat deposunu koruyan barış gücümüz ve askeri birliklerimiz bulunuyor. Tüm taraflarla anlaşmaya vardığımız bir görev yetkimiz var. Bu yetkinin tamamen geçerliliğini koruduğunu düşünüyoruz" dedi.

Batı yanlısı Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu’ya da Trandinyester konusunda eleştiri getiren Lavrov, "Buradaki durum Cumhurbaşkanı Maya Sandu’nun liderliğinde Moldova hükümetinin izlemeye karar verdiği siyasetin sonucu olarak geriledi. Bu siyaset açıkça Rusya ve Transdinyester karşıtıdır. Ayrılıkçılar için yasal olarak cezalar getirildi. Ancak biz Trandinyester’de ayrılıkçı bir tutum görmüyoruz. Trandinyester tarafının 5+2 formatında imzalanan ve Trandinyester’in statüsünün karşılıklı olarak kabul edilebilir bir şekilde çözülmesi konusunda isteğini görüyoruz" şeklinde konuştu.

Trandinyester’de sorunun çözümü için 5+2 formatının imzacılarından olan Ukrayna’yı da suçlayan Lavrov, "Ukrayna yönetimi, 5+2 formatındaki ara buluculuk statüsünü ihlal ederek, açıkça Kişinev’in tarafını tutuyor. Transdinyester’e yönelik son derece olumsuz, yıkıcı tavrını destekliyor, sınırda tahkimatlar oluşturuyor ve gücün kullanımı dahil mümkün olan her şekilde sürece müdahale etmeye hazır olduğunu gösteriyor" dedi.

"Zelenskiy, kendisinden önceki liderlerin politikasını sürdürüyor"

Ukrayna ile sürdürdükleri savaşla ilgili konuşan ve savaşın temel gerekçesinin Ukrayna topraklarında yaşayan Rus azınlığa karşı yapılan baskılar olduğunu yineleyen Lavrov, "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, kendisinden önceki liderlerin politikasını sürdürüyor. Ukrayna’daki darbe sonrasında (2014 yılındaki Onur Darbesi) iktidara gelen darbecilerin ilk girişimi Rusları Kırım’dan çıkarmak ve Ukrayna’daki bölgelerde Rus dilinin müfredattan çıkarılması oldu. Sonrasında iktidara gelenlerin Batı yanlısı söylemleri oldu. Ukrayna’nın eski Başbakanı Arseniy Yatsenyuk, Ukrayna’nın güneydoğusunda yaşayan ve darbeyi kabul etmeyen halka hakaret etti. Daha sonra Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, dahiyane fikirleriyle Ukrayna’daki darbeye direnenleri yeneceklerini, iktidara sadık ailelerin çocuklarının güzel okullarda yetiştirileceğini söyledi. Son olarak Zelenskiy, burada yaşayan insanların Rus kültürüne ait olduğunu düşünüyorsa çocukları ve torunlarıyla Rus topraklarına gitmelerini söyledi" şeklinde konuştu.