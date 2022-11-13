Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kamboçya’da düzenlenen ASEAN Zirvesi’ne dair yaptığı açıklamada, "ABD ve partnerlerinin Ukrayna tutumu nedeniyle Doğu Asya Zirvesi’nin ortak bildirisi reddedildi" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kamboçya’da düzenlenen ASEAN Zirvesi’ne dair yaptığı açıklamada, "ABD ve partnerlerinin Ukrayna tutumu nedeniyle Doğu Asya Zirvesi’nin ortak bildirisi reddedildi" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kamboçya’nın başkenti Phnom Penh kentinde düzenlenen ASEAN Zirvesi’ne katıldı. Üye ülke liderlerinin Ukrayna’da yaşanan krize dair fikir alışverişinde bulunduğu 17. Doğu Asya Zirvesi’ne dair açıklamalarda bulunan Lavrov, Doğu Asya Zirvesi’nin ardından ortak bildiri yayınlanmadığını söyledi. ABD, NATO ve müttefiklerinin Asya - Pasifik politikalarını eleştiren Lavrov, “17. Doğu Asya Zirvesi sona erdi. Zirvede gerçekleşen tartışmada bu bölgede uzun süredir devam eden süreçlere ilişkin analizimiz doğrulandı. Bölgede şimdi ABD ve müttefiklerinin yanı sıra Kuzey Atlantik İttifakı (NATO) ’ustalaşmaya’ çalışıyor. Son zamanlarda, hiçbir şekilde, hiç kimseye açık olmayan formatların tanıtıldığı Hint-Pasifik stratejileri kavramı ortaya atıldı. ASEAN çevresinde oluşturulan kapsayıcı yapılarla rekabet edilmekte ve Asya-Pasifik bölgesindeki Çin ve Rusya’nın çıkarlarını sınırlamaya odaklanılarak bu bölgenin askerileştirilmesi önerilmektedir. Bu herkesçe anlaşılıyor. Bunun bir örneği şu anda Yeni Zelanda, Kanada ve Japonya’nın aktif olarak dahil olduğu AUKUS (ABD, Avustralya, İngiltere) askeri bloğunun oluşturulmasıydı” derken, Batılıların Tayvan krizini de tırmandırmaya çalıştığını söyledi.

“NATO, Asya-Pasifik’te başrolde oynamak istiyor”

NATO’nun, Asya-Pasifik’teki politikalarına da değinen Lavrov, “NATO artık tamamen savunma ittifakı olduğunu belirtmiyor. NATO, SSCB ve Varşova Paktı olduğu zaman savunma bloğuydu. O zamandan beri savunma hatlarını bizim sınırlarımıza yaklaştırdılar. Bu yaz Madrid’deki zirvede ise küresel sorumluluk taşıdıklarını ve Avrupa-Atlantik ile Asya-Pasifik’in güvenliğinin bölünmez olduğunu ilan ettiler. Yani burada başrolde oynamak istiyor ve sözde savunma hattını Güney Çin Denizi’ne ilerletiyorlar” ifadelerini kullandı.

“Ortak bildiri kabul edilmedi”

Zirvede gündemin Ukrayna krizi olduğunu, ABD ve müttefiklerinin bu tartışmada kendileri açısından kabul edilemez önerilerde bulunduğunu belirten Lavrov, “Bugün ortak kararlar alınmadı, zira ABD ve partnerleri Ukrayna ve çevresindeki durumla ilgili kesinlikle kabul edilemez görüşlerde ısrar etti. Bu nedenle işbirliğinin geleceğiyle ilgili başlıklar, zirveye başkanlık eden Kamboçya tarafından yapılacak açıklamada belirtilecek” diyerek sözlerini tamamladı.