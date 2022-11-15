Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Endonezya’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesinin ardından yaptığı açıklamada, ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB), Birleşmiş Milletlere (BM) Rus gübre ve tahılının ihracatı önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik yazılı garantiler sunduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Endonezya’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesinin ardından yaptığı açıklamada, ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB), Birleşmiş Milletlere (BM) Rus gübre ve tahılının ihracatı önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik yazılı garantiler sunduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Endonezya’nın Bali Adası’nda gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Lavrov Rusya’nın G20’deki konumu, Rusya’ya karşı Batılı ülkelerin politikaları ve Ukrayna krizi ile 19 Kasım’da süresi sona erecek olan ve uzatılması için müzakerelerin halen devam ettiği tahıl anlaşmasına değindi. Lavrov, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünyaya açılmasının yanı sıra Rus tahıl ve gübresinin de aynı anlaşma dahilinde dünyaya pazarlanmasının, ülkesine yönelik uygulanan kısıtlamalar nedeniyle imkansız hale geldiğini ve bu sorunun çözümünde BM tarafı ile görüşmelerini sürdürdüklerini aktardı. İstanbul’da imzalanan anlaşmanın yenilenmesinin, mevcut sorunların Moskova’yı tatmin edecek şekilde çözülmesine bağlı olduğunu söyleyen Lavrov, konuyla ilgili G20 zirvesinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ikili görüşme gerçekleştirdiğini belirtti. Lavrov, "Bugünkü görüşmede BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ve AB’nin kendisine yazılı olarak sunduğu vaatleri anlattı. Eğer onlar uygulanırsa gübre ve tahılımızın ihracatı önündeki engeller ortadan kalkacak. Ancak tüm mesele kağıtlarda değil, pratikte nasıl hayata geçirileceğine bağlı. Umarım bu sözler yerine getirilir. En azından BM Genel Sekreteri, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesinin kendisi için öncelikli konu olduğunun güvencesini verdi" diye konuştu. Lavrov ayrıca Guterres’in Ukrayna krizinde objektif bir tavır takınması gerektiğini söyledi.

"Zelenskiy’nin sunduğu talepler gerçekçi değil"

Ukrayna ile müzakerelere hazır olduklarını bir kez daha dile getiren Lavrov, "Başkanımız tarafından (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) müzakerelere karşı olmadığımıza dair birçok açıklama yapıldı. Eğer müzakereleri biri reddediyorsa o da Ukrayna’dır. Bunu ne kadar reddetmeye devam ederlerse müzakereler de o kadar zorlaşacaktır" şeklinde konuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in G20 zirvesindeki konuşmasını da değerlendiren Lavrov, her katılımcıya 3 dakikalık konuşma süresi tanınırken, Zelenskiy’in 20 dakika konuştuğunu belirterek, "Çok ilginç bir şekilde video kaydı 20 dakika sürdü. Her katılımcıya ise 3 dakikalık zaman verildi" dedi. Lavrov, "Zelenskiy’in G20 zirvesinde yaptığı konuşma Rus düşmanlığının bir tezahürüdür" ifadelerini kullanarak Ukrayna’daki krizin çözümüne dair 10 maddelik bir plan sunan Zelenskiy’in şartlarını gerçekçi bulmadığını dile getirdi. Lavrov, "Minsk anlaşmalarının reddedilmesinin yanı sıra konuşmada sunulan talepler gerçekçi değil" şeklinde konuştu.

"Macron, Putin ile iletişim kurmaya devam edeceğini söyledi"

ABD ve Batılı ülkelerin Ukrayna’daki çatışmaları kışkırttığını söyleyen Lavrov, "ABD ve müttefikleri bugünkü tartışmalar sırasında Rusya’yı Ukrayna’ya karşı ’provoke edilmemiş saldırganlık’ sergilemekle suçladı. Onlar provoke edilmemiş saldırganlık dedikçe herkes saldırganlığın bizzat onlar tarafından provoke edildiğini daha çok anlıyor" dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile zirvede görüşme gerçekleştirdiği aktaran Lavrov, "Bugün Cumhurbaşkanı Macron ile kısa bir görüşme yaptım. Macron, kendi ifadesiyle tüm durumu çözmeye yardımcı olacak yollar bulmak için Devlet Başkanı Putin ile iletişim kurmaya devam etme arzusunu teyit etti" ifadelerini kullandı. Moskova yönetiminin ABD’nin Ukrayna ile Rusya arasında müzakereler hazırladığına dair çıkan haberlere değinen Lavrov, "Amerikalıların bu tür müzakerelere hazırlandığına dair haberlere gelince, bu söylentiler sürekli ortaya çıkıyor ve sonra aynı başarıyla ortadan kayboluyor, artık buna tepki vermiyoruz. Biz, Batı’nın Zelenskiy’i disipline sokmaya ve Zelenskiy’e bunun böyle devam edemeyeceğini, bunun Ukrayna halkının ve kendisinin çıkarına olmadığını açıklamaya ciddi bir şekilde ilgi duyduğunu ortaya koyan kanıtlar görmek istiyoruz" dedi.

Çavuşoğlu ile de görüştü

G20 zirvesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Lavrov, "Tahıl anlaşması ve G20 sonuç bildirgesinin hazırlanması konusunu görüştük. Onunla yüz yüze görüşme konusunu planlıyoruz" diye konuştu. Lavrov, "Türk ve Batılı meslektaşlarımız Ukrayna’yı, insani koridoru askeri amaçlar için kullanmak gibi kabul edilemez eylemlerden uzak tutmaları gerektiğini anlıyor" şeklinde konuştu.