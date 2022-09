Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ait bir araca saldırı yapıldığı ancak Putin’in aracın içinde olmadığı için suikasttan kurtulduğu iddia edildi.

İngiliz gazetesi The Sun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in makam aracına saldırı yapıldığını iddia etti. İngiliz gazetesi, Putin’in makam aracının sol ön tekerleğinde bir patlama meydana geldiğini ardından dumanlar çıktığını belirtirken, Rusya Devlet Başkanı Putin’in aracın içinde olmaması nedeniyle suikasttan kurtulduğunu iddia etti. The Sun gazetesi bu bilgiyi Kremlin kaynaklarına dayandırırken, haber dünya basınında yayınlanmaya başladı. The Sun ayrıca Putin’in güvenli bir yere götürüldüğü bilgisini de aktardı.

Rus medyası ise Putin’e suikast yapıldığına dair haberlere yer vermedi. Haber, dünya gündeminin ilk sırasına yerleşirken Rusya’daki resmi kurumlarından konu hakkında henüz açıklama yapılmadı.