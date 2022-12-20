Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, ABD’nin asılsız suçlamalarla tutukladığı ve onlarca yıl hapis cezasına çarptırdığı 60’tan fazla Rusya vatandaşını rehin tuttuğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, ABD’nin asılsız suçlamalarla tutukladığı ve onlarca yıl hapis cezasına çarptırdığı 60’tan fazla Rusya vatandaşını rehin tuttuğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Rus basınına ABD’de tutuklu bulunan Rusya vatandaşlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Verşinin, “ABD makamları, asılsız suçlamalarla vatandaşlarımızın tutuklanmasını talep ederek, dünya çapında özellikle suçluların iadesi konusunda ikili anlaşmaları olan ülkelerde kelimenin tam anlamıyla Rusları avlıyor” dedi. Mevcut ABD yönetimiyle Rusya arasındaki gerginlik artmaya devam ederken ABD mahkemelerinin Rusları onlarca yıl hapis cezasına çarptırdığını ifade eden Verşinin, “Rehin tutulan Rus vatandaşlarının toplam sayısı 60’ı aşıyor” dedi

Verşinin, bu ülkelerde Rusların suçlu görüldüğünü bu nedenle Rus vatandaşlarının dost olmayan ülkelere seyahat ederken karşılaşabilecekleri riskleri göz önünde bulundurmaları gerektiğini söyledi. Moskova’nın ABD makamlarının tüm düşmanca eylemlerine kararlı bir şekilde yanıt vereceğini kaydeden Rus Bakan yardımcısı Verşinin, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Washington büyükelçiliği, New York ve Houston’daki başkonsoloslukların sorun yaşayan ve ülkelerine dönmek isteyen Ruslara mümkün olan her türlü yardımı sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

Öte yandan, 8 Aralık’ta ABD’de terör örgütlerine yardım sağladığı gerekçesiyle 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Rus silah tüccarı Viktor Bout ile Rusya’da uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla 9 yıl hapse mahkum edilen ABD’li kadın basketbolcu Brittney Griner, Rusya ile ABD arasında yapılan mahkum takası kapsamında serbest bırakılmıştı.