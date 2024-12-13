Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu sahilinde yerini alan ve hikayesini gelecek nesillere aktaran ‘Rüsumat No:4 Gemisi ve Açık Hava Müzesi’ açılışının üzerinden geçen süre zarfında 370 bini aşkın kişiyi ağırladı. Orduluların ziyaret ettiği müze, Ordu’ya gelen misafirlerinde merakla ziyaret ettiği alanların başında geliyor.

Orduluların tam bir asır önce ortaya koyduğu kahramanlık destanını tarihin tozlu raflarından indiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, özel bir ekip ile çalışarak Rüsumat No:4 destanını gelecek kuşaklara aktarmak için önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda Kurtuluş Savaşı’nın önemli destanları arasında yer alan Rüsumat No:4 Gemisi’nin tarihi destanını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından müze inşa edildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Hamidiye Kruvazörü ile Ordu’ya gelişi esnasında karaya ayak bastığı yer olan Altınordu sahili Ayışığı Meydanı’nda tarihi kaynaklardan yararlanılarak birebir aynı ölçülerde inşa edilen Rüsumat No:4 Gemisi, 2023 yılının Nisan ayında düzenlenen tören ile ziyarete açıldı.

370 bini aşkın kişi ziyaret etti

Kurtuluş Savaşı’nda gösterdiği yararlılık ile dünya denizcilik tarihine geçen ve Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından birebir ölçülerde yeniden inşa edilerek hizmete açılan Rüsumat No: 4 Gemisi ve Açık Hava Müzesi, açıldığı 25 Nisan 2023’ten bu yana Orduluların ve Ordu’ya gelen misafirlerin uğradığı nokta oldu. Destansı hikayesi ile hafızalara kazınan Rüsumat No 4: Gemisi ve Açık Hava Müzesi açılışın üzerinden geçen süre zarfında 370 bini aşkın kişi tarafından ziyaret edildi.

Rüsumat No: 4’ün öyküsü

Kurtuluş Savaşı için cepheye mühimmat taşıyan gemileri yakalamaya çalışırken Karadeniz’de devriye gezen düşman gemilerini atlatan Rüsumat No:4, Batum’dan yüklediği 2 top ve 350 sandık cephaneyi İnebolu’ya yetiştirme çabasındaydı. Düşman gemilerinden kurtulan Rüsumat, 17 Ağustos’ta Ordu’ya vardı. Silahların her an yakalanma tehlikesine karşı Ordulular tarihe geçen ilginç bir dayanışma örneği sergiledi. Önce gemide bulunan silahlar takaların yan yana getirilmesiyle köprü oluşturulup halkın dayanışması ile gemiden alınarak bir depoya götürüldü. Silahların boşaltılmasının ardından Rüsumat batırıldı. Ordu’ya gelen düşman gemileri batan bir geminin işlevini kaybettiğini düşünerek geri çekildi. Düşman gemilerinin gitmesinin ardından Ordulular yine tarihi bir dayanışma ile gemiyi yüzdürdü. Motoru yenilendi. Depodaki silahlar yine takaların yan yana getirilmesiyle iskele yapılarak yeniden gemiye yüklendi. Rüsumat, Ordu’dan hareket ederek İnebolu Limanı’na ulaştı.