Elazığ ekiplerinden Aksaray Gençlikspor’un bay geçtiği haftada Rüstempaşaspor evinde Dersimspor’la karşı karşıya geldi.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup’ta 3. hafta maçları oynandı. Aksaray Gençlikspor’un bay geçtiği haftada, Başarı Otomotiv Rüstempaşaspor ise evinde Dersimspor’u ağırladı. Gençlik Merkezi Sentetik Saha’da oynanan maçı konuk takım 4-1’lik skorla kazandı. Kötü gidişata dur diyemeyen Kırmızı - Beyazlı ekip bu sonuçla 0 puanda kalırken, Aksaray Gençlik, haftayı 4 puanla tamamladı. Grupta 4. haftayı Rüstempaşaspor bay olarak geçecek. Aksaray Gençlikspor ise Erzincan Ulalarspor deplasmanına gidecek.