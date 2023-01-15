İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi Şehriyar Haydari, Rusya’dan sipariş edilen Su-35 savaş uçaklarının 3 ay sonra Tahran yönetimine teslim edileceğini söyledi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi Şehriyar Haydari, Rusya’dan sipariş edilen Su-35 savaş uçaklarının 3 ay sonra Tahran yönetimine teslim edileceğini söyledi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi Şehriyar Haydari, Rusya’dan alınacak olan Su-35 savaş uçaklarının teslimatı hakkında açıklama yaptı. Rus yapımı Su-35 savaş uçaklarının 3 ay sonra Tahran yönetimine teslim edileceğini söyleyen Haydari, "Rusya’dan sipariş ettiğimiz Su-35 savaş uçakları önümüzdeki yılın başında (Hicri Şemsi takvime göre 21 Mart) elimizde olacak" dedi. Haydari ayrıca sipariş edilen savunma sistemleri, füze ve helikopterlerin büyük bir bölümünün ise yakın zamanda ülkeye ulaşacağını belirtti.

İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Hamid Vahidi, Eylül 2022’de Rus yapımı Su-30 savaş uçağı alınacağı iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya’dan Su-30 yerine Su-35 alımı gündemde. Bu konuda gerekli adımları attık" ifadelerini kullanmıştı.

Hicri Şemsi takvimin kullanıldığı İran’da 21 Mart yeni yılın ilk günü olarak kabul ediliyor.