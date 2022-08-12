Kocaeli’ye gelen Rus ve Ukraynalı sanatçılar, sanat merkezinde bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Savaşı desteklemediklerini söyleyen iki ülke vatandaşları bağıra bağıra "Savaşa hayır" dedi.

Kocaeli’ye gelen Rus ve Ukraynalı sanatçılar, sanat merkezinde bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Savaşı desteklemediklerini söyleyen iki ülke vatandaşları bağıra bağıra "Savaşa hayır" dedi.

Helikon Çağdaş Sanat Derneği tarafından 10 farklı ülkeden 12 sanatçının katılımıyla Kocaeli’de sergi açılışı yapıldı. Japonya, Mısır, Rusya, Ukrayna, Gürcistan, İran, Polonya gibi 10 farklı ülkeden gelen sanatçılar, "İsyan" konulu resim, heykel, fotoğraf, animasyon gibi dallarda eser ortaya çıkardı. Bir araya gelen Ukrayna ve Rus vatandaşları ise "Savaşa hayır" demek için hep beraber resim yaptı. Savaşın biran önce bitmesini isteyen iki millet de bağıra bağıra "Savaşa hayır" dedi.

Kocaeli Başiskele Eğitim ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Emin Öztürk, sergi alanını gezerek eserlerle ilgili bilgi aldı.

"Hep beraber savaşı durdurmalıyız"

Türkiye’ye sergi için geldiğini ve Rus vatandaşlarla beraber çalışma yaptıklarını söyleyen Ukraynalı Olha Malovana, "Burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Burada çok güzel bir atmosfer var. Savaşı bir kenara bıraktık ve beraber çalışmalar yapıyoruz, sadece sanata odaklanıyoruz. Savaş, Ukrayna için çok büyük bir trajedi. Medeni bir dünyada böyle bir savaş olması normal değil. Hep beraber savaşı durdurmalıyız. Eğer Ukrayna savaşı durduramazsa diğer ülkelere de sıçrayacak. Bizi destekleyen tüm ülkelere teşekkür ediyorum" dedi.

"Ukraynalılarla burada olmak, onlarla beraber çalışmak güzel bir duygu"

Türkiye’ye ilk defa geldiğini söyleyen Rus sanatçı Nikita Sukhov, "Burada hep beraber olmak ve bu ülkede olmak bize çok büyük mutluluk veriyor. Farklı ülkelerden sanatçılar var, onlarla olmak güzel bir duygu. Özellikle bir Rus olarak Ukraynalılarla burada olmak, onlarla beraber çalışmak güzel bir duygu. Savaş kompleks bir durum. Savaşı desteklemiyorum. Savaşın en son çözüm olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"Sanatın dünya barışına katkı sağlaması için hep beraber çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Helikon Çağdaş Sanat Derneği Başkanı Orhan Özçalık ise "Japonya, Mısır, Rusya, Ukrayna, Gürcistan, İran, Polonya gibi 12 ülkeden sanatçı buraya geldi. Amacımız politik mesajlar vermek değil, sadece sanatın dünya barışına katkı sağlaması için hep beraber çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok güzel bir barış ortamı sağladık. Dünyaya barışı getiremedik ama en azından Helikon Sanat Merkezine barışı getirdik, herkes burada kardeşçe yaşıyor" şeklinde konuştu.