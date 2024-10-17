Rusya’daki savaştan kaçarak 1-2 aylığına Türkiye’ye gelen Rus Stefaniya ile Ukraynalı Aleksandr, Manavgat’ta geçen 2,5 yılın ardından 16 yıllık birlikteliklerini nikahla taçlandırdı. Türkiye’yi, Manavgat ve Türk insanını çok sevdiklerini, bundan dolayı da Manavgat’ta nikah kıydırdıklarını belirten Stefaniya ve Aleksandr’in ortak dilekleri ülkeleri arasındaki savaşın en kısa sürede son bulması.

Ülkeleri savaş halinde olan Rus Anastasia Stefaniya Dodgorinova ile Ukraynalı Aleksandr Onishchenko, Manavgat Boğaz-Mendirek mevkisinde açık havada gerçekleştirilen törenle nikahlandı. 16, 9 ve 7 yaşlarında 3 çocukları bulunan 2,5 yıl öncesine kadar Rusya’da yaşayan Manavgat Kültür ve Yaşam Derneği (MAYDER) üyesi çift; 2,5 yıl önce ülkeleri arasında başlayan savaşın ardından geldikleri Manavgat’ta birlikteliklerini taçlandırdı. Nikah törenine MAYDER Başkanı Ezgi Bahçealtı’nın aralarında bulunduğu küçük bir davetli topluluğu katıldı.

Nikah öncesi kendi yaptığı nikah pastasını çiçeklerle süsleyen Stefaniya, Türkiye’de olmaktan ve Manavgat’ta yaşamaktan son derece memnun olduğunu belirterek, "Rusya’da yaşarken ülkelerimiz arasında başlayan savaş yüzünden 2-3 aylığına Türkiye’ye Manavgat’a geldik. Bir de baktık 2,5 yıl geçmiş. Burada gerek çocuklarımız gerekse bizim için güzel imkanlar var. Manavgat çok güzel, insanlar, özellikle de komşularımız çok iyi. 16 yıl önce Rusya’da başlayan birlikteliğimizi burada yapacağımız nikah ile taçlandırmak istedik. En büyük dileğimiz ülkelerimiz arasındaki savaşın en kısa sürede sona ermesi ve insanlarımızın huzur içerisinde yaşaması” diye konuştu.

Çiftin nikahının Antalya’dan gelen nikah memuru tarafından kıyılmasının ardından gelin, damat, çocukları ve davetliler erik dalı eşliğinde oynadı.