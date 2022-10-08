AYDIN’ın Kuşadası ilçesinde Rusya Türkiye İş Konseyi (RTİK) ve Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) iş birliğinde ‘Ege Bölgesi İş ve Tanıtım Forumu’ düzenlendi.

AYDIN’ın Kuşadası ilçesinde Rusya Türkiye İş Konseyi (RTİK) ve Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) iş birliğinde ‘Ege Bölgesi İş ve Tanıtım Forumu’ düzenlendi.

Toplantıda Kuşadası ve Ege Bölgesi’nde faaliyet gösteren firma ve iş insanlarının Rusya pazarında yatırım yapma ve ürün geliştirme imkanları hakkında fikir alış verişi yapıldı.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası, RTİK ve KUTO tarafından düzenlenen Ege Bölgesi İş ve Tanıtım Forumu’na ev sahipliği yaptı. KUTO Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer, RTİK-RUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Akdemir, RUSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adalet Çalkap, RUSİAD Bodrum Başkanı Erdal Balcı, KUTO Başkanı Serdar Akdoğan, Kırım Türkiye Vakfı Başkanı Yazgan Kaya, Türk Dünyası Aydın Başkanı Rıza Karaymir, Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası (KESO) Başkanı Ahmet Çalım ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Rusya’da yatırım yapma imkanı sunulacak

Toplantıda Kuşadası ve Ege Bölgesi’nde faaliyet gösteren firma ve iş insanlarının Rusya’nın yanı sıra Türk Cumhuriyetleri ile İran ve Irak pazarında yatırım yapma ve ürün geliştirme imkanları ele alındı.

Kuşadası ile ilgili turistik ve sektörel tanıtımların da yapıldığı forumda, RTİK ve RUSİAD oluşumlarının Türk iş insanlarına Rusya’ya ihracatta sağladığı imkan ve kolaylıklar hakkında bilgi verildi. Forumda ayrıca RTİK ve RUSİAD tarafından Kuşadası ve Ege Bölgesi’nde cirosu 100 milyon doların üzerinde olan şirketlerin Rusya’da yatırım yapmalarını sağlamak amacıyla çeşitli girişimlerde bulunulacağı belirtildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KUTO Başkanı Serdar Akdoğan, kendileriyle iletişime geçerek etkinliği gerçekleştiren RTİK-RUSİAD Yönetim Kurlu Başkanı Hacı Akdemir ve katılımcılara teşekkür etti. Akdoğan, iş insanlarının firmalarını Rusya pazarında tanıtmalarına imkan tanıyan bu oluşumu sonuna kadar destekleyeceklerini ifade etti.

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer ise kente yeni yatırımcılar çekerek istihdam alanları oluşturmak için yetki ve imkanları dahilinde ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini söyledi. Kuşadası’nın turizmin yanında ticari bir potansiyelinin de olduğuna dikkat çeken Başkan Vekili Tibet Özer, “Rusya’dan Kuşadası’na yatırım yapmak isteyen iş insanlarına kapımız sonuna kadar açık” dedi.

Hedef 100 milyar dolar

RTİK-RUSİAD Yönetim Kurlu Başkanı Hacı Akdemir ise yaptığı konuşmada Türkiye’nin Rusya ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmayı hedeflediğini söyledi. RTİK ve RUSİAD olarak iki ülke arasındaki ticaretin gelişmesi için çalışmalar yaptıklarını belirten Akdemir, “Şu an ticari bir portal hazırlıyoruz. Bu platformda Türk girişimciler ürünlerinin tanıtımını yaparak hem Rusya hem de diğer ülkelerin dış pazarına açılabilecek. Batı yıllardır Rusya’ya ambargo uyguluyor. Biz bunu da kendi lehimize kullanıp, ürünlerimizin Rusya pazarında olan oranını artırabiliriz” diye konuştu.

Rusya Türkiye İş Konseyi ve Kuşadası Ticaret Odası iş birliğinde düzenlenen Ege Bölgesi İş ve Tanıtım Forumu, konuşmaların ardından gerçekleştirilen panelle devam etti. Panelde RTİK-RUSİAD Yönetim Kurlu Başkanı Hacı Akdemir, RUSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adalet Çalkap, RUSİAD Bodrum Başkanı Erdal Balcı, Kırım Türkiye Vakfı Başkanı Yazgan Kaya ve Türk Dünyası Aydın Başkanı Rıza Karaymir katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.