Karadeniz Bölgesi Rusça Konuşanlar Eğitim Kültür ve Dostluk Derneği tarafından Samsun’da lösemili çocuklar yararına sergi açıldı.

Karadeniz Bölgesi Rusça Konuşanlar Eğitim Kültür ve Dostluk Derneği tarafından Samsun’da lösemili çocuklar yararına sergi açıldı.

Samsun Büyük Anadolu Hastanesi lobisinde açılan sergide, Rus vatandaşların geri dönüşüm malzemelerinden yaptığı ürünler, gıda ürünleri, tablolar ve süs eşyaları sergileniyor. Sergiden elde edilecek gelir, lösemi hastası çocuklara bağışlanacak.

“Bu tip organizasyonlara devam etmekte kararlıyız”

Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Alparslan Tuhta, “Sergi bugün ve yarın sürecek. Tekstil, yiyecek ve içecek ile süs eşyalarını kapsayan değişik ürünlerin satışları yapılacak. Bu organizasyon çok değerli kılan bir hedefimiz var. Bu organizasyondan oluşacak tüm gelir lösemili çocuklarımıza gidecek. Bu tip organizasyonlarımızı Büyük Anadolu Hastaneleri olarak devam etmekte kararlıyız” dedi.

“Bu tür projeler içerisinde bulunmak istiyoruz”

Büyük Anadolu Hastanesi Meydan Şubesi Başhekimi Dr. Ahmet Mulis Korur ise “27 yıldır Samsun halkına hizmet veren Büyük Anadolu Hastaneleri sosyal sorunluluk projelerinde önder olmak durumundadır. Bugünkü sergimizde el emeği ürünler var. Bu satıştan elde edilecek gelirin lösemili çocuklara aktarılacak olması bizi sevindiriyor. Bu tür projeler içerisinde bulunmak istiyoruz” diye konuştu.

“İlk sergi”

Karadeniz Bölgesi Rusça Konuşanlar Eğitim Kültür ve Dostluk Derneği Başkanı Pervin Gündüz, “Evde olan kadınların el işleri, mesleğini yapamayan hanımların kendilerini göstermek için bu sergiyi yaptık. Biraz daha kültürlerini tanıtmak için bu sergiyi düzenledik. Hepsi tamamen kendilerinin yaptığı ürünlerdir. Bizlerin ilk sergisidir” şeklinde konuştu.

Sergi 2 gün açık kalacak.