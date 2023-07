Gaziantep’te 80 bin kişinin istihdam edildiği bin 200 ayakkabı ve 400 terlik atölyesi, 45 ülkeye ihracat yaparak şehre katma değer sağlıyor. Rus-Ukrayna savaşı nedeniyle birçok Avrupa ülkesi ayakkabı ihtiyacını Gaziantepli üreticilerden karşılamaya başladı.

İstanbul’un ardından Türkiye’nin en çok ayakkabı üretiminin yapıldığı Gaziantep’te üreticiler yaptıkları ihracatla kente katma değer kazandırıyor. 80 bin çalışana ulaşan sektör, büyük bir istihdamın da kapısını açıyor. Gaziantep Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce, ilk defa 25 firmalarının Afrika’ya doğrudan mal sattığını ve 16 firmalarının ise Afrika’da kendi yatırımlarını başlattığını söyledi. İnce, Rus-Ukrayna savaşının kendilerine yeni fırsatlar açtığını belirterek, birçok Avrupa ülkesinin kendilerine yöneldiğinin altını çizdi.

“Hedefimiz Avrupa’da kalıcı olmak”

Hedeflerinin Avrupa pazarında kalıcı olmak olduğunu söyleyen İnce, “Gaziantep, ayakkabı sektöründe İstanbul’dan sonra Anadolu’nun en büyük ikinci ayakkabı üreticisidir. Bunu da ihracatla süslüyoruz. İlk defa Afrika pazarına 25 firma doğrudan mal sattı. Bu bizi çok sevindirdi. 16 firmamız Afrika’da şu an kendi yatırımlarını başlattı. Hedefimiz Avrupa’da kalıcı olmak, Amerika pazarında kendimize iyi bir yer bulmaktır. Son 20 yılda ihracatta kendi rekorumuzu kırdık. Fakat depremden sonra bir durma söz konusu oldu. Fakat şu an Gaziantep’te çarklar çalışıyor. Her türlü olumsuzluğa rağmen üretmeye devam ediyoruz. Gaziantepli ayakkabıcı üreticileri kendilerine bir pazar bularak hem Türkiye’ye katma değer sağlıyor hem de bu sektörü büyütmeye devam ediyor” dedi.

“Gümrük fonları rakamları yeniden güncel değerlere getirilsin”

İnce, gümrük fonlarının yeniden güncel değerlere getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “İthalatın önüne geçme noktasında bizim Ticaret Bakanımızdan özellikle talebimiz gümrük fonları rakamlarının yeniden güncel değerlere getirilmesidir. Çok fazla ayakkabı ihtisas gümrüklerinin açılmaması ve fonların arttırılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Bin 200 ayakkabı, 400 terlik atölyesi ve 80 bin çalışanımızla 45 ülkeye ihracat yapıyoruz”

İnce, yaklaşık 45 ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek, “Gaziantep olarak, bin 200 ayakkabı imalatçısı, 400 terlik imalatçısı, 80 bin çalışanla yaklaşık 45 ülkeye ayakkabı-terlik ihracatını gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Rus-Ukrayna savaşı Avrupalı ülkeler bize yönlendirdi”

Rus-Ukrayna savaşının kendilerine daha geniş bir alan açtığını belirten İnce, “Amerika, Afrika ve Avrupa ülkeleri bizim en büyük pazarımız olacak. Pandemi bize büyük bir fırsat açtı. Çin’in kapanması bizim sektörümüzü parlattı. Özellikle Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş Avrupalı ülkelerin tamamen Türkiye’ye yönelmesi ve Rusya’daki imalatçıların Türkiye’de partner araması elimizi çok güçlendirdi. Biz de tüm gücümüzle aldığımız desteklerle kapasitemizi arttırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.