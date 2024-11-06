Bartın’ın Amasra ilçesindeki kömür madeninde gerçekleştirilecek olan kontrollü patlama öncesinde ilçede bulunan turistler, Rusça ve Türkçe anonslarla korku ve panik yaşamaması için uyarıldı.

Bartın’ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra, 193 metre uzunluğa ve 30 metre genişliğe sahip Astoria Grande isimli kurvaziyere 58. kez ev sahipliği yaptı. Dev gemi, bu yılın 25. seferinde, bin 53 yolcu 420 personel ile Amasra Limanı’na yanaştı. Sabahın erken saatlerinde ilçeye yanaşan gemideki turistler ise Amasra kalesi, Amasra Müzesi, Kemere köprüsü, tarihi Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman ve Küçük liman gibi turistik ve tarihi bölgeleri gezdi. İlçenin muhteşem manzarasında bol bol fotoğraf çekilen turistler, ilçede balık ekmek yiyerek, çarşıdan hediyelik eşyalar alıp gemiye geri döndü.

Rusya’dan Türkiye’ye düzenlen ve bu yılın 25. seferinde Amasra ilçesine bu yıl gelen sayısı 24 bin 209’u yolcu 10 bin 933’ü gemi personel olmak üzere 35 bin 142 kişiye ulaşırken, seferlerin başladığı 2022 yılından günümüze kadar ise Amasra, 46 bin 366’sı yolcu, 25 bin 47’si personel olmak üzere 71 bin 413 kişiyi ağırladı.

Astoria Grande gemisinin bu yıl ki son seferini 28 Kasım 2024’te düzenleyeceğini belirten Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, 2025 yılının Ocak ayı ile birlikte gemi seferlerinin devam edeceğini kaydetti. Çakır, "Gemi toplamda 58’inci, bu yıl ise 25. seferini düzenledi. Bu yıl içerisinde bir seferimiz daha var. Rus turistler için keyifli bir sonbahar günü, esnafımız için de bayram günü. Bizler de Rus misafirlerimizle olmaktan dolayı mutluyuz. 2024 yılında son bir seferimiz kaldı. Sonra 2025 yılı programımız başlayacak. Bu yıl için ise planlanan sefer sayısı 32. Şu anda Karadeniz’de yolcu taşıyan başka bir gemi yok. Maalesef Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle başka bir gemi tura çıkamıyor. Güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Umarım bu savaşın bitiminde de Karadeniz’de önemli bir kruvaziyer güzergahı olacak" diye konuştu.

Patlama uyarısı

İlçede bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesine bağlı maden ocağında kontrollü patlama yapılacak olması nedeniyle ilçe halkı ve Rus turistler, yapılan anonslarla uyarıldı. Amasra Belediyesi tarafından Türkçe ve Rusça yapılan anonslarda, maden ocağında kontrollü patlama yapılacağı ve patlama sesi nedeniyle korku ve paniğe kapılmamaları gerektiği anons edildi. İlçede gezen Rus turistlere belediye hoparlöründen yapılan anonslarla patlama bilgisi duyurulurken, gemide de yapılan Rusça anonslarla içerideki Rus yolcular uyarıldı.

Yapılan uyarıların ardından ise ilçede patlama sesleri duyuldu.