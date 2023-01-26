Karaman’ın Ermenek ilçesinde bulunan Zeyve Pazarı’ndaki bungalov evlerden oluşan tatil köyüne ilgi gösteren Rus turistler, kamp ateşinde eğlenip fırında kendi pidelerini pişiriyor.

Karaman’ın Ermenek ilçesinde bulunan Zeyve Pazarı’ndaki bungalov evlerden oluşan tatil köyüne ilgi gösteren Rus turistler, kamp ateşinde eğlenip fırında kendi pidelerini pişiriyor.

İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta olan bulunan ve 500 yıllık geçmişe sahip olan Zeyve Pazarı piknik ve mesire alanı, yılın her mevsimi yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Havaların güneşli geçtiği bu günlerde yakın çevredeki il ve ilçelerden yerli ve yabancı turistler, piknik ve gezi için Zeyve Pazarı’na geliyor. Rus turistlerden oluşan 15 kişilik kafile de Zeyve Pazarı tatil köyünde konakladı. Zeyve Pazarı’na hayran kaldıklarını söyleyen Rus turistler, geldikleri akşam kamp ateşi yakarak hep birlikte şarkılar söyledi. Sabah da fırının başına geçen Ruslar, fırında kendi pişirdikleri pidelerle fotoğraf çektirdi.

“Zeyve Pazarı’nda her geçen gün turist sayısı artıyor”

Tatil köyünün sorumlusu Mehmet Yüceer, "Burası 500 yıllık geçmişe sahip olan Zeyve Pazarı piknik ve mesire alandır. Burada bungalov evlerinden oluşan bir tatil köyümüz var. Karavan alanı ile kamp alanımız mevcut. Rus misafirlerimizi ağırlıyoruz. Fırında kendi yiyecekleri pideleri pişirerek çok eğlendiler. Dün akşam da kamp ateşinde şarkılar söylediler. Kendi mangallarını yakacaklar. Yurt içinden her yerden gelen misafirlerimiz oldu. Bunun dışında yurt dışı olarak Almanya, İrlanda, Dubai ve diğer yerlerden gelen misafirlerimiz de oldu. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nden de gelen oldu. Zeyve Pazarı, Türkiye’nin doğal kalmış nadir yerlerindendir. Herkesi burayı görmek için davet ediyoruz" dedi.