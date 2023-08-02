Rusya’nın Soçi limanından demir alan 193 metre uzunluğa ve 30 metre genişliğe sahip Astoria Grande adlı kruvaziyer 922 yolcu ve 450 mürettebatı ile Amasra Limanına yanaşırken Rus turistler davul zurna ve köçeklerle karşılandı.

Roma, Bizans, Ceneviz ve Osmanlı gibi medeniyetlere ev sahipliği yapan Bartın’ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra’da kruvaziyer turizmi gelişmeye devam ediyor.

Yolcu İskelesi ve Yat Limanının 2021 yılında uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi deniz hudut kapısı ilan edilmesinin ardından kruvaziyer turizminin önemli duraklarından biri haline gelen Amasra 22’nci kruvaziyer seferine ev sahipliği yaptı.

Sabah saatlerinde 922 yolcu ve 450 mürettebatı ile limana yanaşan 193 metre uzunluğa ve 30 metre genişliğe sahip dev kurvaziyerdeki Rus turistler liman girişinde davullu zurnalı köçeklerle karşılandı.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır kruvaziyer turizminin Amasra ile birlikte bölgeye de katkı sağladığını ifade ederek, “Ağustos’un ilk seferi ve Astoria Grande gemimizin en kalabalık yolcuyla geldiği sefer. 922 yolcu var, personelle birlikte bin 500’e yakın misafir ağırlıyoruz. Amasra içinde 22’nci sefer, bizim içinde gurur verici. En kalabalık seferde bir karşılama organize ettik acentenin de talebi ile. Ağırlıklı Rus misafirlerimizde gayet memnun bir şekilde şu anda şehrimize dağılıyorlar. Amasra ve köylerimizdeki plajları da ziyaret ediyorlar. Amasra için yoğun bir free tur var. Herhangi bir tur satın almadan Amasra’nın içini geziyor misafirlerimiz. Bir kısmı Safranbolu’yu tercih ediyor. Sadece Amasra için değil bölge için ekonomik, sosyal katkıları olan bir seyehat” dedi.

Köçeklerin oyununu ilgi ile takip eden Rus turistler daha sonra Amasra Kalesi başta olmak üzere; Cenova Şatosu, Şapel, Kemere Köprüsü, Fatih Camii, Direkli Kaya, Bedesten gibi birçok tarihi yapıyı yakından görme imkanı bularak rehberlerden ilçenin tarihi hakkında bilgiler aldılar

İlçenin doğal güzelliklerini de fotoğraflayan turistler ahşap el oyma sanatı ve Bartın’a özgü tel kırma sanatı gibi çeşitli tekniklerle oluşturulan birçok farklı hediyelik ürünün satışa sunulduğu Çekiciler Çarşısını da gezerek alışveriş yaptılar.

Amasra ve bölge tarihine ışık tutan heykel ve eserlerin sergilendiği Amasra Müzesini de ziyaret eden turistler ilçedeki restoranlarda Amasra Salatası eşliğinde çeşitli balık menülerini tattılar.

Amasra ilçesinde kruvaziyer turizmine yönelik ilk adımlar 2018 yılında atılırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2018 yılında ihale edilerek inşasına başlanan "Amasra Limanı Yolcu İskelesi ve Yat Limanı" projesi yüzde 100 oranında tamamlandı

Yüzlerce milyon TL’lik yatırım içeren Amasra Limanı Yolcu İskelesi ve Yat Limanı projesinin tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Uluslararası Giriş-Çıkışlara Açık Daimi Deniz Hudut Kapısı ilan edilen Amasra Limanı ilk kruvaziyeri 3 Ağustos 2022’de ağırladı.

Tarihi ilçe Amasra’nın önümüzdeki süreçte çok sayıda kurvaziyere ev sahipliği yapması bekleniyor.