Rusya’ya ait savaş uçaklarının İdlib’de düzenlediği hava saldırısında 7 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Rusya’ya ait savaş uçaklarının İdlib’de düzenlediği hava saldırısında 7 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

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Rusya’ya ait savaş uçakları Suriye’nin İdlib ilçesinde farklı noktalara hava saldırısı gerçekleştirdi. Savaş uçaklarının Hafserce köyündeki taş ocağına düzenlediği saldırıda 7 sivilin hayatını kaybettiği, en az 10 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Yaralıların sivil savunma ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.