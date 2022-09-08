Yaralıların sivil savunma ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

Rusya’ya ait savaş uçakları Suriye’nin İdlib ilçesinde farklı noktalara hava saldırısı gerçekleştirdi. Savaş uçaklarının Hafserce köyündeki taş ocağına düzenlediği saldırıda 7 sivilin hayatını kaybettiği, en az 10 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Kdz. Ereğli Belediyesinin mağdur ettiği aile çatıya çıkıp eylem yaptı

Kdz. Ereğli Belediyesinin mağdur ettiği aile çatıya çıkıp eylem yaptı

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