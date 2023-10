Zonguldak’ta Bülent Ecevit Üniversitesi’nin düzenlediği sanat çalıştayında ünlü sanatçı Barış Akarsu’yu resmeden Rus Ressam Tatiana Krilova, farklı kültürlerden herhangi bir ön yargı olmadan sanatın insanları birleştirdiğine dikkat çekti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, 18’i yabancı 56 sanatçının da katılımıyla ‘Uluslararası Karaelmas Sanat Çalıştayı ve Paneli’ gerçekleştirildi. Farklı disiplinlerden çalıştaya katılan sanatçılar, hazırladıkları eserleri Karaelmas Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşturdu. 8 yıldır Türkiye’de yaşayan ve İlham Veren İnsanlar projesiyle Türkan Şoray, Neşet Ertaş gibi sanatçıların portrelerini resmeden Krilova, çalıştayda ise Bartınlı ünlü sanatçı Barış Akarsu’nun portresini resmetti. Krilova Akarsu’nun portresinin yanı sıra Fatih Sultan Mehmet’ten feyz alarak "Çeşm-i Cihan" adını verdiği Amasra’yı da tuvaline yansıttı.

Akarsu’nun bölgesinde bir sembol olduğunu ve ilham veren bir sanatçı olduğuna dikkat çeken Krilova, barış içinde yaşamak istediklerini ve sanatın farklı kültürlerden insanları da önyargısız bir şekilde bir araya getirdiğini ifade etti. Krilova, "Türkiye’de sekiz senedir yaşıyorum. Daha önce çok sergiler açtım. Birkaç ay önce İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde kişisel sergimi açtım. Bu eser o projenin devamı. İlham Veren insanlar, efsane insanlar. İlhamın portrelerini yapıyorum. Barış Akarsu kesinlikle sanatçıların ilhamıdır. Kendi özgün ve açık olduğu için her zaman kendi kaldı. İçindeki engelleri aşıp yada çevresindeki engelleri geçip her zaman kendi kaldı. Pek çok sevilen bir sanatçı. Ve içten bu yüzden o o kadar çok seviliyordu. Bana da çok ilham verdi. Bu bölgenin sembolünü Zonguldak, Amasra’nın bu uluslararası çalıştayda onun portresini yapmak istedim. Çok kaliteli ressamlar, çok farklı kültürlerden herhangi bir ön yargı olmadan burada sanat, insanları birleştiriyor. Barış yaşamak istiyoruz. Barış için bunu yapıyoruz. Sadece söz değil ortak bir dil oluşturarak burada bunu gerçekleştirerek yapıyoruz. Burada Rusya’dan da Ukrayna’dan da insanlar var. Her birini seviyoruz. Bizim en sevdiğimiz şeyi, sanatseverlerle paylaşıyoruz. Ortak bir güzellik anlamı oluşturuyoruz. Sadece yaz sezonunda değil Amasra her zaman güzel. Her zaman muhteşem atmosfer ve doğa var. Bu yüzden Fatih Sultan Mehmet ’Çeşm-i Cihan, dünyanın gözbebeği’ dedi. Buna yüzde yüz katılıyorum. Burada yaptığım ikinci resim Çeşm-i Cihan resmidir" ifadelerine yer verdi.

"56 sanatçımız eserlerini ortaya koydu"

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şemseddin Dağlı, Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla düzenledikleri uluslararası çalıştayda farklı disiplinlerden 56 sanatçının bir araya geldiğini ifade etti. Grafik, yağlı boya, heykel ve sulu boya çalışması yapan sanatçıların eserlerini ortaya koyduğunu ve galeride sergilendiğini ifade eden Dağlı, şöyle dedi:

"Cumhuriyet’imizin 100. yıl dönümü münasebetiyle uluslararası bir çalıştay düzenledik. Sanat Çalıştayı. Bu çalıştayımızda farklı disiplinlerden 56 sanatçımız var. 56 sanatçımızın 18 kadarı diğer ülkelerden katılım sağladı. Geri kalanı Türkiye’den ve üniversitemizden akademisyenlerimizden oluşuyor. Farklı temalar işlendi. Grafikten, yağlı boyaya yağlı boyadan heykele ve sulu boyaya kadar farklı tekniklerle çalışmalar oluşturduk. Bu çalışmalarımızı çok son derecede verimli geçti, özellikle konuklarımız çok mutlu oldu. Yani böyle bir çalıştayda bulunmaktan. Şu anda üniversitemize yeni kazandırdığımız Karaelmas sanat galerisinde bu çalıştaydaki özgün işlerin bir kısmını sergiliyoruz. Geri kalan çalışmaları da fakültemizin içindeki diğer ikinci galerimizde sergiliyoruz."