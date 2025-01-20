Samsun, bu yıl 20 gün içinde dördüncü şehre gelen Astoria Grande isimli kruvaziyerle 807 Rus turisti ağırladı.

Samsun’un kruvaziyer ziyaretlerine dahil edilmesinin ardından Astoria Grande isimli gemi kente 31. seferini gerçekleştirdi. Gemide 807’si turist, 435’i mürettebat toplam bin 242 kişi yer aldı. Bu yıl ilk kez Rusya’nın Sochi şehrinden direkt olarak şehre gelen kruvaziyerdeki turistler yalnızca Samsun’da vakit geçirecek. Bir günlük tur programında, Bandırma Müze Gemi, Samsun Müzesi, Cumhuriyet Meydanı, Amazon Köyü, AVM ve Atakum ilçe gezileri yer alıyor.

Astoria Grande’nin ziyaretleri, deniz turizminin artan ilgisini ve Samsun’un önemli bir kruvaziyer limanı haline gelmeye başladığını gösteriyor. Kruvaziyer, turistlerin Samsun’daki çeşitli turistik yerlere ziyaretler gerçekleştirmesini sağlarken, aynı zamanda kente ekonomik katkı da sağlıyor.