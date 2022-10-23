Antalya’da Rus gencin öldürüldüğü kavgada gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen 7 şüpheliden 5’i tutuklandı, 2’si serbest bırakıldı.

Antalya’da Rus gencin öldürüldüğü kavgada gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen 7 şüpheliden 5’i tutuklandı, 2’si serbest bırakıldı.

Olay, Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Rus uyruklu Bashır Alıgadzhıev (22) ile H.D.S. (19) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle H.D.S., yanında bulunan arkadaşları M.E.Ö., Ö.Ö., B.Y.S., Y.C.Ö., M.Ş. ve M.E.S., olaya dahil oldu. H.D.S. yanında bulunan bıçakla Bashır Alıgadzhıev’i sırtından bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Bashır Alıgadzhıev doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan H.D.S., M.E.Ö., Ö.Ö., B.Y.S., Y.C.Ö., M.E.S. ve M.Ş., jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.D.S., Ö.Ö., B.Y.S., M.E.S. ve M.Ş tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevi’ne gönderildi. M.E.Ö. ve Y.C.Ö. ise serbest bırakıldı.