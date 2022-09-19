Antalya’nın Manavgat ilçesinde tatil yapmakta olan Rus gencin anne ve babasına çekiçle saldırdığı olayda babadan sonra anne de hayatını kaybetti. Olay sonrasında kaçan şahsın yakalanması için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından özel ekip oluşturuldu.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tatil yapmakta olan Rus gencin anne ve babasına çekiçle saldırdığı olayda babadan sonra anne de hayatını kaybetti. Olay sonrasında kaçan şahsın yakalanması için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından özel ekip oluşturuldu.

Olay, dün Çolaklı turizm bölgesinde 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ihbar üzerine otele gelen sağlık ekipleri Rus uyruklu Pavel Stepanov (62) isimli şahsın çekiçle darp edilerek yaşamını yitirdiğini, eşi Tatıana Stepanov’un (64) ise ağır yaralı olduğunu belirledi. Olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu, jandarmanın dedektifleri JASAT ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede, aynı odada konaklayan ve psikolojik sorunları olduğu bildirilen Dmitry Stepanov’un çekiçle başlarına vurmak suretiyle babasını öldürdüğü, annesini ise ağır yaraladığı belirlendi.

Anne Tatıana Stepanov da ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen dun gece saatlerinde hayatını kaybetti. Çiftin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Öte yandan olay sonrasında kaçan Dmitry Stepanov’un yakalanması amacıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından özel ekip oluşturuldu.