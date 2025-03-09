Sosyal medyadan tanışarak 5 yıldır ilişkilerini sürdüren çiftçi ile Rus asıllı gelin, Türk gelenekleriyle dünya evine girdi. Düğünde Rus asıllı gelinin sergilediği yöresel Harmandalı ve Sepetçioğlu oyunları büyük ilgi ve alkış topladı.

Denizli’nin Buldan ilçesinde, sosyal medya üzerinden tanışarak 5 yıldır mutlu bir ilişki sürdüren çiftçilik mesleğini sürdüren Buldanlı Cemal Özen ile Rus asıllı Anna Sergeyv Ruskovva, geçtiğimiz günlerde düzenlenen düğünle dünya evine girdi. Sosyal medyadan tanıştıktan sonra birbirlerine aşık olan Anna ve Cemal, geçtiğimiz günlerde Rusya’nın Krasnodar şehrinde gerçekleşen törenle kıyılan nikahın ardından, Buldan’da düzenlenen düğünle hayatlarını birleştirdi.

Düğüne, gelinin Rusya’dan gelen çok sayıda yakını ile çiftin sevenleri ve dostları katıldı. Aşklarını sosyal medya aracılığıyla tanışarak pekiştiren Cemal ve Anna, bu özel günde büyük bir mutluluk yaşadı. Düğün boyunca, geleneksel Türk halk danslarının yanı sıra gelin Anna’nın sergilediği Harmandalı ve Sepetçioğlu oyunları büyük ilgi ve alkış topladı. Özellikle Anna’nın performansı, salondaki konuklar tarafından uzun süre alkışlandı.