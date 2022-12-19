Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği görevini yürütürken, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Andrey Karlov, ölümünün 6’ncı yıl dönümünde Ankara’da düzenlenen törenle anıldı.

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği görevini yürütürken, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Andrey Karlov, ölümünün 6’ncı yıl dönümünde Ankara’da düzenlenen törenle anıldı.

Andrey Karlov için görev yaptığı Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde anma töreni düzenlendi. Törene, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, bazı büyükelçiler katıldı. Törende Rus askerleri tarafından büyükelçiliğin bahçesindeki Karlov anıtına çiçek bırakıldı. Daha sonra Büyükelçi Yerhov ve törene katılanlar, anıta karanfil bıraktı. Törende Sergey Rachmaninov’un ’Elegiac Trio’ adlı eseri Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası müzisyenleri tarafından icra edildi.

Büyükelçi Yerhov burada yaptığı konuşmada, "Bugün burada, dostumuz, sevgili meslektaşımız Andrey Gennadievich Karlov’un anısını yad etmek için bir araya geldik. Alçak kurşunların harika bir insanın hayatını sona erdirmesinin üzerinden 6 yıl geçti. Her yıl 19 Aralık’ta burada toplandığımızda, hava hiçbir zaman güzel olmuyor. Görünüşe göre doğa da böyle bir insanın aramızdan ayrılmasına üzülüyor. Bu, onun davasını, mirasını nasıl devam ettirdiğimizi düşünmemiz için bir sebep, başarılı olduğumuza inanmak istiyorum. Onun davası Akkuyu Nükleer Güç Santrali, TürkAkım doğalgaz boru hattı, ülkelerimizin liderlerinin gündeminde olan enerji ve doğalgaz sektörlerindeki projeler. Onun davası, ülkelerimiz arasındaki rekor ticaret hacmidir. Onun sadece burada büyükelçilikte değil, Türkiye’de, Ankara’da anılıyor olması önemlidir. Nereye gidersem gideyim hep onu hatırlıyorlar, ne kadar iyi bir insan olduğundan bahsediyorlar. Sadece görev aşkı açısından değil, aynı zamanda kalbinin sesi açısından da. Bu yıldönümünün arifesinde sanatçı Hakan Eken bize başvurarak Andrey Gennadievich’in portresini teslim etti, biz de bu portreyi eşine göndereceğiz" açıklamasında bulundu.