Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Üçüncü Uluslararası İşbirliği Kuşak ve Yol Forumu için gittiği Pekin’de Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 17-18 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası İşbirliği için Kuşak ve Yol Forumu’nun 3’üncüsü için Çin’i ziyaret ediyor. Sergey Lavrov ilk gün temasları kapsamında Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü. Görüşmede Rusya-Çin ilişkileri ele alındı. Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yapılan açıklamada, “Blinken ve Wang Yi, Rusya ve Çin’in kapsamlı işbirliğine dair duydukları memnuniyeti dile getirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in foruma katılımıyla ilgili hazırlıklar da dahil olmak üzere ikili gündem konuları tartışıldı” ifadeleri kullanıldı. Lavrov ve Wang Yi’nin, Orta Doğu’daki çatışma ve gerginlikleri de görüştüğü belirtilerek, “Orta Doğu’da keskin bir şekilde kötüleşen durum da dahil olmak üzere çok çeşitli uluslararası ve bölgesel sorunlara ilişkin kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunuldu” denildi.

Öte yandan, görüşmede, Lavrov ve Wang Yi’nin Ukrayna’daki savaşın da görüşüldüğü aktarılan açıklamada, savaşın siyasi ve diplomatic metotlarla sona ermesi çabalarının ele alındığı kaydedildi.