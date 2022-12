Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi koordinatörlüğünde yürütülen KA205 Yükseköğretim Alanında Stratejik Ortaklık türü çerçevesinde hazırlanan "Empowering Rural Tourism through Entreprenuership with Youth" isimli projesinin Uluslararası Kırsal Turizm Zirvesi gerçekleştirildi. İki gün süren zirveye çok sayıda katılımcı ilgi gösterdi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi koordinatörlüğünde yürütülen KA205 Yükseköğretim Alanında Stratejik Ortaklık türü çerçevesinde hazırlanan "Empowering Rural Tourism through Entreprenuership with Youth" isimli projesinin Uluslararası Kırsal Turizm Zirvesi gerçekleştirildi. İki gün süren zirveye çok sayıda katılımcı ilgi gösterdi.

Yerli ve Polonya, Litvanya, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti’nden gelen yabancı konukların katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe gençler, gençlik çalışanları, akademisyenler, öğrenciler ve ilgili kurumların temsilcileri ile birlikte zirveye İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’da katılım gösterdi. ESOGÜ Turizm Fakültesi ile daha önce “Tarımda İstihdam Sorununa Kırsal Turizm Yaklaşımıyla Çözüm Geliştirme” başlıklı projede Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi ile uluslararası başarılı bir ortaklık gerçekleştiren İnönü Belediyesi Başkanı Kadir Bozkurt Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesini “Uluslarası Kırsal Turizm Zirvesi”nde de yalnız bırakmadı. Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Sarı’yı ve proje ekip üyeleri Cemile Ece, Elif Şenel, Efnan Ezenel, Yasin Emre Oğuz’u başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ederek zirve programına katılan Kadir Bozkurt gelecek ortaklıklar için de iş birliklerinin devamını vurguladı.

ESOGÜ Uygulama otelinde gerçekleşen zirve proje koordinatörü Prof. Dr. Yaşar Sarı’nın açılış konuşmasıyla başladı ve proje ekibinden Cemile Ece’nin RuralYouth projesiyle ilgili sunumuyla, fakültenin diğer bir projesinin (RERURAL) katılımcısı olan Eren Toprak’ın sunumu ve Hippoterapi Türkiye Proje Koordinatörü İbrahim Serdar Koçar’ın Avrupa Birliği gençlik projeleri hakkında sunumuyla devam etti. İki gün süren zirvede Agnieszka Jaszczak, (University of Warmia and Mazury in Olsztyn), Rasa Pranskuniene, (Vytauto Didziojo Universitetas), Orhan Can Yılmazdoğan (Osmangazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi)’nın katıklarıyla Kırsal Girişimcilik Panel’i, Kırsal Girişimcilik Fikir Yarışması gerçekleşti. Zirve, Kırsal Girişimcilik Fikir Yarışmasının kazananlarının açıklanması, ödüllerinin verilmesi, kapanış konuşmaları ve toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı.