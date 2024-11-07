Rumeli kökenli girişimcilerin Türkiye’deki ve Balkanlardaki sesi olmak ve dünyaya tanıtmak vizyonu ile çalışmalarını sürdüren RUMELİSİAD, tarihimizi ve mücadele ruhumuzu hatırlamak ve gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarabilmek için Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlamaları kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı.BURSA(İGFA) - Rumeli kökenli girişimcilerin Türkiye’deki ve Balkanlardaki sesi olmak ve dünyaya tanıtmak vizyonu ile çalışmalarını sürdüren Rumelili Yönetici Sanayici ve İşadamları Derneği’nde(RUMELİSİAD), ekonomik ve ticari alanda ortaya koyduğu başarılı çalışmaların yanı sıra toplumsal açıdan farkındalık yaratacak çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

RUMELİSİAD Görsel Kültür Derneği iş birliğinde Gelibolu 1915 “Nefes” konulu fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor. Görsel Kültür Derneği Üyesi Şerif Borand'ın duygulu ve güzel anlatımıyla hayat bulan ve açılışı yoğun ilgi gören fotoğraf sergisi, 19 Kasım’a kadar RUMELİSİAD ev sahipliğinde kapılarını ziyaretçilere açık tutacak.

AÇILIŞ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Düzenlenen törene; Bursa Milletvekilleri Hasan Öztürk ve Selçuk Törkoğlu, geçmiş dönem Bursa Milletvekili İlhan Demiröz, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel,Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin ve Görsel Kültür Derneği Başkanı İnci Koyunlu’nun yanı sıra RUMELİSİAD üyeleri ve çok sayıda önemli misafir katıldı.

Sergiye ilişkin duygu ve düşüncelerini aktaran RUMELİSİAD Başkanı Murat Evke, “Öncelikle toplumsal açıdan önemli bir hafıza niteliği taşıyan bu anlamlı sergiye ev sahipliği yapmaktan büyük onur ve gurur duyuyoruz. Sergi kapsamında, Çanakkale Zaferi’nin manevi ve tarihi önemi buradaki eserler aracılığıyla anlatılıyor.Böylece hem tarih bilincinin artırılması hem de sanatsal bir platformda farklı bakış açılarının paylaşılması hedeflenmektedir. Bu tarz kültürel faaliyetler, RUMELİSİAD’ın vizyonuna da önemli bir katkı sağlıyor. Herkesi bu eşsiz sergiyi görmeye ve Çanakkale ruhunu birlikte hissetmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

