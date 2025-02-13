İmzalanan iş birliği protokolüne göre RUMELİSİAD çalışanı ve üyeleri lisansüstü programlara başvuru, kabul, kayıt ve eğitim ücretlerinde yüzde 50 indirimli faydalanabilecek. İmzalanan Uygulamalı Eğitim ve Staj İş birliği çerçevesinde ise Mudanya Üniversitesinde eğitim gören öğrenciler, mesleki beceri ve tecrübelerini geliştirmek adına RUMELİSİAD’a üye işyerlerinde uygulamalı eğitim ve staj yapabilecek.

RUMELİSİAD Başkanı Murat Evke ve Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Gıyasettin Bingöl Lisansüstü Eğitim Öğretim İş Birliği ve Uygulamalı Eğitim ve Staj İş Birliği protokollerini imzalamak üzere Rumeli Konağında bir araya geldi. Rumelili Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneği ve Mudanya Üniversitesi arasında imzalanan Lisansüstü eğitim öğretim iş birliği protokolüne göre RUMELİSİAD çalışanı ve üyeleri lisansüstü programlara başvuru, kabul, kayıt ve eğitim ücretlerinde yüzde 50 indirimli faydalanabilecek. İmzalanan Uygulamalı Eğitim ve Staj İş birliği çerçevesinde ise Mudanya Üniversitesinde eğitim gören öğrenciler, mesleki beceri ve tecrübelerini geliştirmek adına RUMELİSİAD’a üye işyerlerinde uygulamalı eğitim ve staj yapması planlanıyor.

Murat Evke, konuşmasında şu cümlelere yer verdi;

"Rumelili Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneği olarak, Mudanya Üniversitesi ile önemli protokole imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hem lisansüstü eğitim-öğretim iş birliği hem de uygulamalı eğitim ve staj iş birliği protokolleri hem üyelerimiz hem de gençlerimiz için büyük fırsatlar sunuyor. Lisansüstü eğitim protokolü sayesinde, üyelerimiz ve çalışanlarımız Mudanya Üniversitesi’nin lisansüstü programlarından yüzde 50 indirimle faydalanabilecek. Bu, iş dünyamızın daha donanımlı ve rekabetçi hale gelmesi adına önemli bir adım. Ayrıca, uygulamalı eğitim ve staj protokolü ile üniversite öğrencilerinin mesleki becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak, onları iş dünyasına daha iyi hazırlayacak bir köprü kuruyoruz. Bu iş birliklerinin hem üyelerimiz hem de gençlerimiz için büyük bir kazanım olacağına inanıyorum. Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Gıyasettin Bingöl’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."