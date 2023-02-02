ABD ve Avrupalı ülkelerin Türkiye için vatandaşlarına yaptığı seyahat uyarılarını değerlendiren Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı Müdürü Mikail Hannutoğlu,“Dışarıdan gelen vatandaşlarımız turistlerimiz devamlı hem Balat olsun, Taksim bölgesi olsun, Boğaz bölgesi olsun zaten ziyaretlerine devam ediyorlar. Rahatlıkla ziyaretlerine devam etmelerini ve müsterih olabileceklerini söyleyebilirim” dedi.

ABD ve Avrupalı ülkelerin Türkiye için vatandaşlarına yaptığı seyahat uyarılarını değerlendiren Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı Müdürü Mikail Hannutoğlu,“Dışarıdan gelen vatandaşlarımız turistlerimiz devamlı hem Balat olsun, Taksim bölgesi olsun, Boğaz bölgesi olsun zaten ziyaretlerine devam ediyorlar. Rahatlıkla ziyaretlerine devam etmelerini ve müsterih olabileceklerini söyleyebilirim” dedi.

ABD ve Avrupa ülkelerinin Türkiye’de bulunan vatandaşları için yaptığı seyahat uyarısı, tepkilere neden oldu. Uyarılarda terör saldırıları ihtimali sebeiyle İstanbul’daki kiliselere, sinagoglara ve diplomatik misyonlara gidilmemesi tavsiye edildi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı Müdürü Mikail Hannutoğlu, ziyarete gelecek turistlerin rahatlıkta dini ve turistlik yerleri ziyaret edebilceğini söyledi. Kiliselerdeki ayin programlarının sürdüğünü ve bu tarz programlarını emniyete bildirerek güvenliği sağladıklarını da dile getiren Yeniköy, Arnavutköy, Ortaköy Rum Vakıfları Yöneticisi Mikail Hannutoğlu, “Gerekli gördüğümüz ve çok kalabalık olacağı günlerde de emniyete bilgi veriyoruz. Mutlaka bütün giriş kapılarında emniyet mensupları oluyor” ifadelerini kullandı.

“Rahatlıkla ziyaretlerine devam etmelerini ve müsterih olabileceklerini söyleyebilirim”

Dışarıdan gelecek vatandaşların rahatlıkla ziyaretlerine devam edebileceklerini ve müsterih olmalarını söyleyen Hannutoğlu, “Biz vakıflarımızla alakalı her hangi bir şeye ihtiyacımız olduğu zaman biz gerekli tüm mercilere başvuru yaptığımız zaman bizlere hem güvenlik sağlamak açısından hem ekip göndermek açısından böyle bir sorunumuz olmuyor güvenliğimiz sağlanıyor. Dışarıdan gelecek vatandaşlarımız veya yabancı turistlerle alakalı bizim vakıflarımız açık zaten ziyaret edebilirler. Pazar günleri ayinlerimiz oluyor. Ayin programımızı önceden bildiriyoruz. Gerekli gördüğümüz ve çok kalabalık olacağı günlerde de emniyete bilgi veriyoruz. Mutlaka bütün giriş kapılarında emniyet mensupları oluyor. Daha öncede de özel günlerde istediğimizde bu taleplerimiz hiçbir zaman olumsuz karşılanmadı. Pazar olsun, cumartesi olsun, gündüz olsun her zaman bununla alakalı hiç olumsuz yanıt almadık. Bununla alakalı da teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

ABD ve Avrupa ülkelerinin seyahat uyarılarını hatırlatan Hannutoğlu, "Bazı ülkelerin almış olduğu bazı kararlar oluyor. Ancak bu şekilde hayata devam edemeyiz. Bizler bir şekilde hayatımıza devam etmek zorundayız. Pandemi döneminde de benzer şeyle karşılaştık. Biliyorsunuz bir süre kapalı kaldık. Kiliselerimiz ve dini ibadethanelerimiz faaliyetlerine her türlü devam edecekler. Çünkü sonuçta onların da dini ritüel haricinde sosyo kültürel görevleri faaliyetleri de var. O yüzden bunları durdurmuyoruz. Devam ediyoruz. Dışarıdan gelen vatandaşlarımız turistlerimiz zaten devamlı hem Balat olsun, Taksim bölgesi olsun, Boğaz bölgesi olsun zaten ziyaretlerine devam ediyorlar. Rahatlıkla ziyaretlerine devam etmelerini ve müsterih olabileceklerini söyleyebilirim. Biz de şu anda ekstra bir önleme girmiyoruz. Bir koruma halinde değiliz. Tabi ki her zaman da temkinli olmak lazım” diye konuştu.