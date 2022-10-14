Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un desteği, Rusya Beyaz Baston Derneği ile Tarsus Engelliler Platformu’nun işbirliğinde hazırlanan ’Ruhun Yelkenleri’ projesinin etkinlikleri başladı. 4 gün sürecek etkinliklerde, Rus ve Türk engelliler, birlikte birçok organizasyona katılacak.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un desteği, Rusya Beyaz Baston Derneği ile Tarsus Engelliler Platformu’nun işbirliğinde hazırlanan ’Ruhun Yelkenleri’ projesinin etkinlikleri başladı. 4 gün sürecek etkinliklerde, Rus ve Türk engelliler, birlikte birçok organizasyona katılacak.

Rosatom’un desteğiyle ’Ruhun Yelkenleri’ yolculuğuna Mersin ev sahipliği yapıyor. Engelli bireyler ve toplumun diğer fertleri arasında olumlu bir etkileşim modeli oluşturabilme amacını taşıyan yolculuk çerçevesindeki etkinlikler, Türk engellilerin ok atma yarışmasıyla başladı. Mersin’in çeşitli bölgelerinde farklı etkinliklere katılacak olan engelliler, tüm dünyaya engellilerin her şeyi yapabileceğinin mesajını verecek.

Mersin 7. Bölge Spor Salonunda yapılan ok yarışmasında projeyle ilgili bilgi veren Tarsus Engelliler Platformu Başkanı Dursun Arslan, yaklaşık 7 yıldır Rusya Beyaz Baston Derneği ile projeler yaptıklarını söyledi. Ruhun Yelkenleri projesinin de bu iş birliği çerçevesinde hazırlandığını kaydeden Arslan, "Geçen yıl bu etkinliklerin birincisini yapmıştık, bu yıl ikincisini yapıyoruz. Bu yıl yaptığımız etkinliği Akdeniz Kent Konseyi Engeliler Meclisi, Tarsus Engelliler Platformu ve Rusya Beyaz Baston Derneği birlikte yapıyoruz. Etkinliklere bugün başladık. Sabah ilk olarak görme engellilerimiz araba sürme heyecanını yaşadı. Bugün spor etkinliklerimiz olacak. Yarın tekne yarışı yapacağız, sahili temizleyeceğiz. Pazar günü de Görme Engelliler Günü çerçevesinde Tarsus’ta etkinliklerimiz olacak. O gün yine seminerlerimiz olacak. 4 gün sürecek etkinlerimizde birçok organizasyona katılmış olacağız" dedi.

Rusya Beyaz Baston Derneği Başkanı Oleg Kolpashchikov ise 2 tekneyle Antalya’dan Mersin’e geldiklerini belirterek, "Biz 17 kişi buraya geldik. İlk olarak burada görme engellilerimiz araba sürme deneyimini yaşadı. Bu etkinlikten çok mutlu olduk. Ben 20 yıldır araba sürmüyordum ve bugün ilk kez araba sürdüm. Bugünkü etkinliklerimizde spor yarışmalarımız olacak ve her şey güzel olacak. Burada Rus ve Türk vatandaşlar da birbirleriyle kaynaşıyorlar. Güzel dostluklar kuruyoruz. Tabi sadece Türkiye’de ya da Rusya’da değil dünyanın her yerinde engellilerin sorunları aynı. Biz istiyoruz ki bizim bütün sorunlarımız çözülsün ve normal insanlar gibi yaşayalım. Sabah burada yaptığımız araba sürme etkinliğimiz çok güzel bir şey. Bu bütün ülkelerde yapılmalı, görme engellilerimiz araba sürme duygusunu yaşamalı. Sadece bu değil tabi. Bunun gibi etkinlikler yaparak engellerimizi aşabiliriz. 4 gün boyunca Mersin’deyiz. Burada güzel etkinlikler yapacağımıza inanıyorum. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.