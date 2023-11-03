Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda ruhsatsız tüfek, tabanca ve fişek bulunduran 1 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Medrese Mahallesinde bir ikamete tüfekle saldırı düzenlenmesi üzerine çalışma başlattı. Edinilen bilgiye göre yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından olayın failinin Ö.Ç.O. olduğunu belirleyen emniyet güçleri, düzenlediği operasyonla şahsı yakaladı. Yapılan aramalarda olayda kullanılan 1 adet ruhsatsız tüfek ile birlikte 1 adet de ruhsatsız tabanca ve 10 mermi ele geçirildi.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.