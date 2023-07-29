İzmir’in Bayındır ilçesinde çok sayıda ruhsatsız silah bulunduran şahsın evine polis ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve tüfekler ele geçirildi.

Suriye’de 4 gündür süren orman yangınında 1 kişi öldü Suriye’de 4 gündür süren orman yangınında 1 kişi öldü

Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, Bayındır ilçesinde evinde çok sayıda ruhsatsız silah bulunduran şüpheliyi tespit etti. Adreste yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca. çok sayıda silah parçası ve tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet kılıç ele geçirildi.

Olayla ilgili E.E. ve Ö.E adlı şüpheliler polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerini sürdüğü öğrenildi.