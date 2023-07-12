Kayseri’de polis ekipleri tarafından ruhsatsız silahları piyasa sürmeye çalışan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve silah parçası bulundu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, 3 ayrı iş yerini işleten şahısların ruhsatsız silah bulundurdukları, ayrıca kayıt dışı olan kuru sıkı tabancalar üzerinde de tadilat yaparak bu tabancaları ateşli silahlara dönüştürdükleri bilgisi üzerine harekete geçti. Eş zamanlı olarak operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına alırken, iş yerlerinde de arama yaptı. Yapılan aramalarda; 6 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet tadilata uğramış ruhsatsız tabanca, 23 adet çeşitli çap ve markalarda ruhsatsız av tüfeği, 13 adet kayıt dışı kuru sıkı tabanca, 15 adet tabanca fişeği ve çok sayıda tabanca parçaları ele geçirildi.

Operasyonda işlem yapılan 3 kişi de emniyete götürüldü.