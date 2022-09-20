Arifiye ilçesi Mollaköy Mahallesinde A.T. isimli şahsın ruhsatsız silah alımı ve satımı yaptığı ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri, şahsın evine operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği ve 57 değişik çapta fişek ele geçirildi. A.T. isimli şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği ve 57 değişik çapta fişek ele geçirildi.

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