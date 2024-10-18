Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; ruhsatsız silah satışı yaptığı belirlenen şahıs yakalanırken çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ruhsatsız silah bulunduran ve satışını yapan şahısların tespitine yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde; E.Y. (44) yakalandı. Yapılan aramalarda ise; 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 412 adet tabanca fişeği, 18 adet av tüfeği kartuşu ile 1 adet kasatura ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.