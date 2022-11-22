Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bulunan geri dönüşüm tesisinin bahçesinde dönüşümden kalan artıkların ateşe verilmesi ekipleri harekete geçirdi.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bulunan geri dönüşüm tesisinin bahçesinde dönüşümden kalan artıkların ateşe verilmesi ekipleri harekete geçirdi.

İlçeye bağlı Bostanbükü Köyü sınırları içinde yer alan ve ruhsatsız olarak faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde artık malzemelerin yakılması sonrası çıkan kötü koku ve duman sonrası ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Tesisin bahçe kısmında ateşe verilen geri dönüşümden kalan artık malzemeler itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek olası bir facianın önüne geçildi. Tesisin ruhsatsız olarak çalıştığını tespit eden itfaiye ve polis ekipleri tutanak tutarak, inceleme başlatırken, tesis yetkilisi de ağaç dalları yaktıklarını söyleyerek, kendini savundu.