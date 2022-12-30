Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde denetlemeler gerçekleştiriyor. Yapılan denetimlerde İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınmaksızın faaliyet gösterildiği tespit edilen 4 adet kahvehane mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli şartları uygulayıncaya kadar ticari faaliyetten men edildi. Yetkililer denetimlerin devam edeceğinin bilgisini verdi.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimlerde ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 kahvehaneyi mühürledi.

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