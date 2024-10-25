Emekli Milli Eğitim Müfettişi Ruhi Cavlak, Konya’nın Hadim ilçesine bağlı Dedemli Mahallesi’ni aynı isimle kaleme aldığı serinin ikinci kitabını okuyucusuyla buluşturdu.

Çimke Yayınevi tarafından baskıya giren “Dedemli ’Büyük Göç Hareketi Başlarken Bütün Sırlar Çözülüyor’” adlı serinin ikinci kitabı, Ruhi Cavlak imzasıyla yayımlandı. Büyük bir titizlikle yapılan araştırmalar ve yerinde incelemelerle yazar, belde ile ilgili merak edilenleri bu kitapta topladı. Dedemli Seyyid Bayram Veli Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Ceviz, kitabı okuyanların Türklerin Müslümanlarla karşılaşmasından Anadolu’ya girişine, Dedemlililerin büyük çoğunluğunun Bozkır Barajı sebebiyle ata yurtlarından ayrılmak zorunda kaldıklarına kadar birçok konuda bilgi sahibi olacağını aktarıyor. Eserde; Dedemli’nin dini, iktisadi yönlerinin yanı sıra Dedemlili şair, gazeteci, bakkal, ebe ve birçok meslek sahibi de yazar Ruhi Cavlak tarafından ele alınıyor. Kitapta Koronavirüs’ün köylüler üzerindeki etkisi ve asrın felaketi olarak bilinen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminde Dedemlililerin etkinlikleri de yer alıyor.

Yazar Ruhi Cavlak, Dedemli’ye ait yazılı arşiv bilgileri ve birçok eski fotoğrafın bulunduğu kitabın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.