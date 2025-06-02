Erzurum’da Sağlık İl Müdürlüğü tarafından birinci basamakta ruh sağlığı güçlendirme uygulayıcı eğitimi gerçekleştirildi.

Birinci basamak sağlık hizmetlerinde ruh sağlığına yönelik hizmet sunumunu güçlendirmek ve güncel psikiyatrik yaklaşımların uygulanmasını desteklemek amacıyla, İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi tarafından "Birinci Basamakta Ruh Sağlığı Güçlendirme Uygulayıcı Eğitimi" düzenlendi.

26-30 Mayıs 2025 tarihleri arasında Aile Hekimi Dr. Özgür Demir Cinisli, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Jülin Şener ve Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Ali Çakır tarafından 25 aile hekimine eğitim verildi. Eğitim süresince birinci basamakta ruh sağlığı alanında sık karşılaşılan durumlara yönelik güncel bilgi ve uygulamalar paylaşıldı; aile hekimlerinin bu alandaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.