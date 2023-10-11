10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü münasebetiyle EBYÜ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERDAM) tarafından ruh sağlığı konusuna öğrencilerin ve personelin dikkatini çekmek amacıyla bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe üniversite Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Çağrı Çırak, Genel Sekreter Doç. Dr. M. Cihat Özgenel, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mücahit Kağan, ERDAM Müdürü Prof. Dr. Fikret Gülaçtı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte katılımcıların, günlük hayat içinde duygu durumlarının değişkenliğini deneyimlemeleri adına uygulamalar yapıldı. Ruh sağlığını korumanın yolları hakkında bilgiler verildi. Son olarak katılımcılara ruh sağlığına iyi gelecek tavsiyeler verildi.