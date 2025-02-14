Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi tarafından, hastanenin kuruluşunun 100. yılı anısına düzenlenen "100.yıl sonbahar-kış etkinlikleri masa tenisi turnuvası" finali için etkinlik düzenlendi.

Finali yapılan etkinliğe hizmet başkanları, hastane yönetimi, hastane çalışanları ve hastalar katıldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Gecekuşu ve hastanede tedavi gören bir hasta arasındaki müsabaka ile açılışı yapılan turnuvanın kazanını ise "Genç Holpenkliler" takımı oldu. Farkındalık, terapi ve ruhsal iyileşmenin amaçlandığı etkinlik hakkında bir açıklama yapan Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Hilal Kaya, turnuvanın amacının hastalar ve çalışanlar arasında iletişimi güçlendirmek olduğunu belirtti. Ayrıca, voleybol turnuvası gibi diğer etkinliklerin de ilerleyen süreçlerde düzenleneceğini kaydeden Uzm. Dr. Kaya "Bu tür spor aktiviteleri, hastalarımızın ruh sağlığının gelişimine büyük katkı sağlıyor. Hem keyifli vakit geçirdik hem de farkındalık oluşturduk" dedi.

Turnuva, dereceye girenlere madalyaların verilmesiyle son buldu.