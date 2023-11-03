Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Çocuk Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Damla Eyüboğlu, zorba çocukların büyüdüklerinde yetişkin hayatta birçok ruhsal probleme neden olabildiğini belirtti.

Bu yıl 28’incisi Eskişehir’de gerçekleştirilen Ergen Günleri Sempozyumu’nda ‘Akran Zorbalığı’ teması hakkında değerlendirmeler yapıldı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) öğretim üyeleri tarafından 2-4 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen sempozyuma profesörler, öğretmenler, rehber öğretmenler, psikologlar, psikolojik danışmanlar ve ruh sağlığı uzmanları katılım sağladı. Kongrede, başta ruh sağlığı asistan ve uzman hekimleri olmak üzere alanda çalışan çeşitli meslek gruplarından bireylerin akran zorbalığı açısından donanımlı olması amaçlanırken, farklı disiplinlerden konukların yer aldığı forumlar ve paneller ile akran zorbalığıyla ilgili çözüm önerileri ortaya koyuldu. Uzmanlar, zorbalığa uğrayan çocukların ve zorbaların özelliklerini detaylıca ele alırken, akran zorbalığının ve siber zorbalığının nasıl önlenebileceği hakkında değerlendirmeler de yapıldı.

“Bu seneki kongrenin teması akran zorbalığı ve siber zorbalık”

ESOGÜ Çocuk Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Damla Eyüboğlu, sempozyumla ilgili bilgiler paylaştı. Bu seneki kongrede ana temanın akran zorbalığı ve siber zorbalık olduğundan bahseden Eyüboğlu, “28’inci Ergen Günleri Sempozyumu’nun ana teması akran zorbalığı ve siber zorbalık. Ülkemizde yıllardır ulusal platformda yapılan bu sempozyumun en önemli paydaşları çocuk psikiyatristleri. Ama konunun akran zorbalığı ve siber zorbalık olması nedeniyle okullar, öğretmenler, rehber öğretmenler, psikologlar ve psikolojik danışmanlar olarak bu sempozyumu hep birlikte yapıyoruz. Sempozyumun amacı, akran zorbalığını ve siber zorbalığı nasıl önleyebileceğimiz hakkında hep birlikte çalışmak ve etkilerini değerlendirmek. ‘Zorbalığa uğrayan çocukların ya da zorbaların özellikleri ve riskleri nelerdir, bu çocuklar büyüdüklerinde yetişkin hayatta nasıl oluyorlar, birçok ruhsal probleme neden olabiliyorlar ve biz bunları önlemek adına ne yapabiliriz?’ gibi konularla ilgili politikaların geliştirilmesinde de temel oluşturacak bir durum bu” dedi.