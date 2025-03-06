Göztepe Basketbol Başantrenörü Rüçhan Tamsöz, 9 Mart Pazar günü Gemlik Basketbol ile oynanacak play-off mücadelesi öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlara çağrıda bulundu.

Türkiye Basketbol 2. Ligi A Grubu’nda mücadele eden Göztepe Basketbol, play-off mücadelesinde kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Ligde 14 maçtan 10 galibiyet alan ve 3. sırada bulunan sarı-kırmızılılar, 9 Mart Pazar günü saat 16.00’da Bornova Belediyesi Atatürk Spor Salonu’nda Gemlik Basketbol’u konuk edecek. İzmir ekibinde Başantrenör Rüçhan Tamsöz de kulübün resmi hesabından sarı-kırmızılı taraftarlara bir çağrıda bulundu. Lig bölümünün bittiğini ve en zor maçların başladığını vurgulayan Tamsöz, "Şimdi play-off bölümümüz var ve pazar günü saat 16.00’da Gemlik Basketbol ile oynayacağız, çok tempolu oynayan Tofaş’ın gençlerinden oluşan bir takım. Onun için bundan sonraki bütün maçlarımıza taraftarlarımızı bekliyoruz. Göztepe taraftarının neler yapabileceğini ve maça ne kadar etki edebileceğini ben daha önceden çok defa yaşadım, çok iyi biliyorum o duyguyu ve tekrar tekrar birlikte yaşamak istiyoruz. Öncelikle Play-off etabında daha sonra inşallah final grubunda onun için bütün seyircilerimizi maça davet ediyoruz" diye konuştu.